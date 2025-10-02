02/10/2025
Universo POP
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo
Empresário dispara contra organização da ExpoSena: “Uma mixaria, um trem vergonhoso”
Cantor é excluído do Lollapalooza Brasil após investigação sobre morte de adolescente
Equipe de Gaby Spanic vai acionar justiça após polêmicas na Fazenda 17
Acreana na Fazenda briga novamente com ex de Belo: “Seu grelo deve estar imenso de tanta bomba”
Nicki Minaj e Cardi B protagonizam barraco nas redes após lançamento de álbum

Mundial de Clubes em debate: FIFA avalia ampliar vagas por país a partir de 2029

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
mundial-de-clubes-em-debate:-fifa-avalia-ampliar-vagas-por-pais-a-partir-de-2029

A próxima edição do Mundial de Clubes da Fifa pode sofrer alterações significativas em seu regulamento. De acordo com informações divulgadas pelo jornal britânico The Times, a entidade avalia mudar o limite de participantes por país, passando para até três equipes a partir de 2029.

Impacto direto no Brasil

A possível alteração abre margem para que mais clubes brasileiros disputem o torneio. Atualmente, apenas duas vagas por país estão previstas. A ampliação para três teria como objetivo garantir que equipes de peso do futebol mundial não fiquem de fora da competição, como ocorreu na edição de 2025.

Veja as fotos

Reprodução/ fifaclubworldcup
Reprodução/
fifaclubworldcup
Reprodução
Reprodução
Reprodução/FIFACWC
Reprodução/FIFACWC
Reprodução/@fifaworldcup_pt
Reprodução/@fifaworldcup_pt

Leia Também

O caso de Liverpool e Barcelona

Segundo o The Times, a ausência de gigantes como Liverpool e Barcelona ocorreu por conta dos critérios de qualificação. A Fifa considera tanto o coeficiente da Uefa quanto os últimos quatro vencedores da Champions League. “A ideia da Fifa é que gigantes como Liverpool e Barcelona não fiquem de fora do torneio como aconteceu em 2025”, informou o jornal.

Com base nessas regras, o Liverpool, mesmo sendo campeão da Premier League, ficou de fora, assim como o Barcelona, vencedor da LALIGA, e o Napoli, campeão da Serie A.

Quem esteve presente em 2025

Os representantes ingleses na competição foram Chelsea e Manchester City, classificados por suas conquistas recentes na Champions League, em 2021 e 2023, respectivamente. “O Liverpool, por outro lado, contava com melhor coeficiente em relação aos rivais locais”, acrescentou a publicação.

Além dos ingleses, outros nove clubes garantiram vaga pelo ranking europeu: Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Inter de Milão, Porto, Benfica, Borussia Dortmund, Juventus, Atlético de Madrid e Red Bull Salzburg.

Possíveis novos formatos

De acordo com o The Times, a Fifa também avalia expandir o número de participantes do Mundial para 48 clubes a partir de 2029. Outra proposta em debate é que o torneio seja disputado a cada dois anos, em vez do formato atual.

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost