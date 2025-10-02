Mundial de Clubes em debate: FIFA avalia ampliar vagas por país a partir de 2029

A próxima edição do Mundial de Clubes da Fifa pode sofrer alterações significativas em seu regulamento. De acordo com informações divulgadas pelo jornal britânico The Times, a entidade avalia mudar o limite de participantes por país, passando para até três equipes a partir de 2029.

Impacto direto no Brasil

A possível alteração abre margem para que mais clubes brasileiros disputem o torneio. Atualmente, apenas duas vagas por país estão previstas. A ampliação para três teria como objetivo garantir que equipes de peso do futebol mundial não fiquem de fora da competição, como ocorreu na edição de 2025.

O caso de Liverpool e Barcelona

Segundo o The Times, a ausência de gigantes como Liverpool e Barcelona ocorreu por conta dos critérios de qualificação. A Fifa considera tanto o coeficiente da Uefa quanto os últimos quatro vencedores da Champions League. “A ideia da Fifa é que gigantes como Liverpool e Barcelona não fiquem de fora do torneio como aconteceu em 2025”, informou o jornal.

Com base nessas regras, o Liverpool, mesmo sendo campeão da Premier League, ficou de fora, assim como o Barcelona, vencedor da LALIGA, e o Napoli, campeão da Serie A.

Quem esteve presente em 2025

Os representantes ingleses na competição foram Chelsea e Manchester City, classificados por suas conquistas recentes na Champions League, em 2021 e 2023, respectivamente. “O Liverpool, por outro lado, contava com melhor coeficiente em relação aos rivais locais”, acrescentou a publicação.

Além dos ingleses, outros nove clubes garantiram vaga pelo ranking europeu: Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Inter de Milão, Porto, Benfica, Borussia Dortmund, Juventus, Atlético de Madrid e Red Bull Salzburg.

Possíveis novos formatos

De acordo com o The Times, a Fifa também avalia expandir o número de participantes do Mundial para 48 clubes a partir de 2029. Outra proposta em debate é que o torneio seja disputado a cada dois anos, em vez do formato atual.

