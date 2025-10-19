19/10/2025
Mundial de Ginástica: Caio Souza e Diogo Soares se aproximam da final

Caio Souza e Diogo Soares começaram muito bem a participação do Brasil no Mundial de Ginástica Rítmica, que começou na madrugada deste domingo (19/10) e termina na próxima quinta-feira (25/10). Os dois representantes do país no individual geral tiveram ótimas apresentações nas classificatórias e têm a possibilidade de assegurar vaga na final da competição.

Fora dos mundiais por três anos, devido a várias lesões, Caio Souza (foto em destaque) iniciou a competição com séries seguras, somando 13.700 pontos nas barras paralelas, 13.733 na barra fixa e 13.100 no solo.

A nota mais baixa do dia do ginasta veio no cavalo com alças, aparelho no qual Caio conseguiu apenas 11.000 pontos. A comissão técnica entrou com recurso para mudança da nota de dificuldade, que foi apenas de 3.700, mas a solicitação não foi aceita.

O brasileiro se recuperou nas argolas, com direito a triplo mortal cravado de saída. Com nota de 14.333, Caio teve seu melhor desempenho no dia e segue com chances de classificação para a final no aparelho, mesmo com uma queda no salto. Ele somou 79.166 pontos na classificação geral.

Diogo Soares, finalista nos Jogos Olímpicos de Paris, teve passagens seguras pelas barras paralelas, com nota de 13.366, barra fixa, com 13.866, solo, com 13.533 pontos e cavalo com alças, somando 13.133 pontos.

Nas argolas, o brasileiro recebeu nota de 12.400 e, no salto, fez 12.500 pontos. Diogo somou 78.798 pontos, logo atrás de Caio Souza na classificação geral.

Ausência de Rebeca

O evento conta com vários brasileiros na disputa. Disputada em Jacarta, na Indonésia, a competição coloca 80 países frente a frente. A grande ausência será Rebeca Andrade, que optou por não participar do certame para recuperar mente e o corpo.

A maior medalhista olímpica brasileira iniciou a pausa na carreira após as Olimpíadas de Paris 2024. Entretanto, ela planeja estar nos Jogos de Los Angeles 2028. Jade Barbosa também não estará no tablado, já que está esperando a primeira filha, Eva, com o marido Leandro Fontanesi.

Brasileiros na disputa

Apesar das ausências de Rebeca e Jade, o Brasil vai contar com outras estrelas do esporte. No feminino, Flávia Saraiva, Júlia Soares, Júlia Coutinho e Sophia Wiesberg tentarão levar o país verde e amarelo ao pódio.

Sophia e Júlia Coutinho receberam medalhas de ouro e bronze no Campeonato Brasileiro da modalidade.

Pelo lado dos homens, estão Arthur Nory, Caio Souza, Diogo Soares, Vitaliy Guimarães e Tomás Florêncio. Este último substitui Yuri Guimarães, que está lesionado.

Destaques do Mundial

Outra ausência será Simone Biles. A estrela estadunidense deixou em aberto, inclusive, a participação nos Jogos de Los Angeles. Entretanto, o Mundial de 2025 contará com seis campeões olímpicos.

Oka Shinnosuke e Hashimoto Daiki, do Japão, são os destaques. Cada um já subiu ao pódio em quatro oportunidades no maior evento do esporte mundial. Zhang Boheng e Zou Jingyuan, da China, também estão no páreo.

Entre as mulheres, Angelina Melnikova, com quatro medalhas Olímpicas e sete Mundiais, estará competindo. A chinesa Zhou Yaqin estará no tablado e deve fazer frente às brasileiras.

A competição é transmitida por SporTV (Canal por assinatura), CazéTV e Canal Olímpico do Brasil (YouTube).

Com informações do jornal Lance!

