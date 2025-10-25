Mundial de Ginástica: Flavinha faz 13.900, mas termina em 4º na trave

Flávia Saraiva subiu na trave para representar o Brasil no último dia de competições pelo Mundial de Ginástica Artística, em Jacarta. Apesar da apresentação bem executada, a carioca ficou fora do pódio por somente três décimos de diferença da 3ª colocada.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Flávia Saraiva no Mundial de Ginástica Artística

Yong Teck Lim/Getty Images 2 de 3

A carioca ficou em segundo na fase preliminar

Jakarta, Indonesia. (Photo by Robertus Pudyanto/Getty Images 3 de 3

Flávia Saraiva ficou 4º lugar na final da trave

Robertus Pudyanto/Getty Images

Flavinha foi a primeira a se apresentar na final e conseguiu a nota de 13,900 pontos, quase sete décimos a mais que na classificatória. A brasileira aumentou a dificuldade da série por dois décimos, mas não foi suficiente para se manter entre as três primeiras.

Até a última apresentação, Flávia se firmava em 3º, mas a 1ª colocada das qualificatórias, Zhang Qingying cravou a melhor nota da noite e foi direto para a posição do Ouro. A chinesa deixou a Flavinha em 2º na fase preliminar e desta vez, os incríveis 15,166, tiraram a chance de levar o Brasil para o pódio.

Leia também

Apesar disso, Flávia teve a segunda melhor nota de execução da disputa, com 8,200 pontos, atrás somente dos 8,266 de Zhang. No entanto, argelina Kaylia Nemour e a japonesa Aiko Sugihara alcançaram maiores pontos por dificuldade na rotina, para totalizar 14,300 e 14,166, respectivamente.