Mundial na maior altitude do mundo? FIFA anuncia planos de levar Copa à Bolívia

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, anunciou que a Bolívia sediará uma Copa do Mundo no futuro, embora sem definir o tipo de torneio nem o calendário. A promessa foi feita durante visita oficial a La Paz em comemoração aos 100 anos da Federação Boliviana de Futebol (FBF). Conhecida por seus estádios em grandes altitudes, a nação andina recebeu o dirigente máximo do futebol mundial em um evento que também contou com a presença do presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, e do recém-eleito presidente da Bolívia, Rodrigo Paz.

“Vamos trazer uma Copa do Mundo para cá, claro, é evidente; vamos ver, vamos conversar sobre qual Copa do Mundo estamos falando”, declarou Infantino ao público presente, reforçando o tom de celebração do encontro. Apesar da empolgação, o anúncio não veio acompanhado de detalhes sobre a edição ou categoria do torneio, o que mantém em aberto se se trata de um Mundial masculino, feminino, de base ou até de clubes.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Gianni Infantino, presidente da Fifa Reprodução Reprodução Reprodução Voltar

Próximo

Infantino explicou que pretende iniciar um diálogo com o novo governo boliviano sobre o tema. “Vamos começar a conversar com o presidente eleito”, afirmou o dirigente. Ainda que o apoio do presidente da Fifa seja importante, a definição das sedes dos Mundiais depende de votação entre as mais de 200 federações filiadas à entidade.

A visita de Infantino ocorre em meio a um cenário de instabilidade na gestão do futebol local. Nos últimos dias, o principal sindicato de jogadores do país, o Fabol, havia pedido formalmente que a Fifa interviesse na Federação Boliviana de Futebol, alegando casos de “ilegalidades” e corrupção entre dirigentes. O presidente da Fifa, contudo, não comentou o assunto durante o evento comemorativo.

Enquanto celebra o centenário de sua federação, a Bolívia também se prepara para o próximo desafio esportivo: a disputa da repescagem para a Copa do Mundo da América do Norte de 2026, no México, em março.

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!