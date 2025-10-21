21/10/2025
Mundial na maior altitude do mundo? FIFA anuncia planos de levar Copa à Bolívia

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, anunciou que a Bolívia sediará uma Copa do Mundo no futuro, embora sem definir o tipo de torneio nem o calendário. A promessa foi feita durante visita oficial a La Paz em comemoração aos 100 anos da Federação Boliviana de Futebol (FBF). Conhecida por seus estádios em grandes altitudes, a nação andina recebeu o dirigente máximo do futebol mundial em um evento que também contou com a presença do presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, e do recém-eleito presidente da Bolívia, Rodrigo Paz.

“Vamos trazer uma Copa do Mundo para cá, claro, é evidente; vamos ver, vamos conversar sobre qual Copa do Mundo estamos falando”, declarou Infantino ao público presente, reforçando o tom de celebração do encontro. Apesar da empolgação, o anúncio não veio acompanhado de detalhes sobre a edição ou categoria do torneio, o que mantém em aberto se se trata de um Mundial masculino, feminino, de base ou até de clubes.

Infantino explicou que pretende iniciar um diálogo com o novo governo boliviano sobre o tema. “Vamos começar a conversar com o presidente eleito”, afirmou o dirigente. Ainda que o apoio do presidente da Fifa seja importante, a definição das sedes dos Mundiais depende de votação entre as mais de 200 federações filiadas à entidade.

A visita de Infantino ocorre em meio a um cenário de instabilidade na gestão do futebol local. Nos últimos dias, o principal sindicato de jogadores do país, o Fabol, havia pedido formalmente que a Fifa interviesse na Federação Boliviana de Futebol, alegando casos de “ilegalidades” e corrupção entre dirigentes. O presidente da Fifa, contudo, não comentou o assunto durante o evento comemorativo.

Enquanto celebra o centenário de sua federação, a Bolívia também se prepara para o próximo desafio esportivo: a disputa da repescagem para a Copa do Mundo da América do Norte de 2026, no México, em março.

