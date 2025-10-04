04/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

Mundial Sub-20: Brasil perde para a Espanha e é eliminado na 1ª fase

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
mundial-sub-20:-brasil-perde-para-a-espanha-e-e-eliminado-na-1a-fase

O Brasil passou vexame no Mundial Sub-20 e foi eliminado, pela primeira vez na história, na fase de grupos. A Seleção foi derrotada por 1 x 0 pela Espanha e deu adeus à competição sem vitórias.

O time Verde e Amarelo somou apenas um ponto e ficou na lanterna do grupo C, que ainda contou com Marrocos, Espanha e México. A equipe do técnico Ramon Menezes levou o gol logo no primeiro minuto do segundo tempo. Bravo fez um belo gol, após driblar o goleiro Otávio, e encerrou a participação brasileira na competição.

Leia também

Como foi o jogo

Precisando da vitória, o Brasil começou em cima e teve uma chance aos dois minutos, com Leandrinho. O atleta recebeu e cruzou forte para a área, mas Merino tirou o perigo. Aos sete, a Seleção teve outra chance de marcar, mas a bola de João Cruz bateu no travessão, após boa jogada de Wesely.

Aos 10, a Canarinho marcou com Luighi, mas o atacante estava em posição irregular e o gol foi anulado. A partir daí, a Espanha igualou o jogo e passou a empilhar oportunidades. Na melhor delas, Pablo García bateu bonito para o gol, com efeito, mas errou o alvo.

Segundo tempo

O Brasil levou um baque logo no primeiro minuto da etapa final. Bravo recebeu de García e teve calma para tirar Otávio do lance e marcar um belo gol para a Espanha. Com desvantagem no placar, a Amarelinha se lançou para o ataque em busca do empate.

Rhuan Gabriel teve boa chance de marcar de cabeça, após cruzamento de João Cruz, mas Fran González ficou com a bola. O goleiro da La Roja fez mais uma bela defesa após nova finalização do atacante do Cruzeiro.

A Seleção não conseguiu balançar as redes, e a vitória ficou com os espanhóis.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost