Mundial Sub-20: Brasil perde para a Espanha e é eliminado na 1ª fase

O Brasil passou vexame no Mundial Sub-20 e foi eliminado, pela primeira vez na história, na fase de grupos. A Seleção foi derrotada por 1 x 0 pela Espanha e deu adeus à competição sem vitórias.

O time Verde e Amarelo somou apenas um ponto e ficou na lanterna do grupo C, que ainda contou com Marrocos, Espanha e México. A equipe do técnico Ramon Menezes levou o gol logo no primeiro minuto do segundo tempo. Bravo fez um belo gol, após driblar o goleiro Otávio, e encerrou a participação brasileira na competição.

Como foi o jogo

Precisando da vitória, o Brasil começou em cima e teve uma chance aos dois minutos, com Leandrinho. O atleta recebeu e cruzou forte para a área, mas Merino tirou o perigo. Aos sete, a Seleção teve outra chance de marcar, mas a bola de João Cruz bateu no travessão, após boa jogada de Wesely.

Aos 10, a Canarinho marcou com Luighi, mas o atacante estava em posição irregular e o gol foi anulado. A partir daí, a Espanha igualou o jogo e passou a empilhar oportunidades. Na melhor delas, Pablo García bateu bonito para o gol, com efeito, mas errou o alvo.

Segundo tempo

O Brasil levou um baque logo no primeiro minuto da etapa final. Bravo recebeu de García e teve calma para tirar Otávio do lance e marcar um belo gol para a Espanha. Com desvantagem no placar, a Amarelinha se lançou para o ataque em busca do empate.

Rhuan Gabriel teve boa chance de marcar de cabeça, após cruzamento de João Cruz, mas Fran González ficou com a bola. O goleiro da La Roja fez mais uma bela defesa após nova finalização do atacante do Cruzeiro.

A Seleção não conseguiu balançar as redes, e a vitória ficou com os espanhóis.