mundial-sub-20:-brasil-perde-para-marrocos-por-2-a-1-e-se-complica

A seleção brasileira foi derrotada pelo placar de 2 a 1 pelo Marrocos, na noite desta quarta-feira (1) no estádio Nacional do Chile, em Santiago, em seu segundo compromisso pela Copa do Mundo de futebol masculino sub-20.
Com este resultado, o Brasil chega à última rodada da primeira fase da competição ocupando a 3ª colocação do Grupo C com apenas um ponto conquistado (graças ao empate de 2 a 2 com o México na estreia). Porém, a equipe comandada pelo técnico Ramon Menezes ainda pode sonhar com a classificação para as oitavas de final. Para isto tem que se sair bem diante da Espanha, no próximo sábado (4) a partir das 17h (horário de Brasília).
A seleção brasileira começou bem a partida, criando problemas para o goleiro Yanis Benchaouch. Porém, a equipe comandada por Ramon Menezes não conseguiu aproveitar as oportunidades criadas e viu o placar permanecer inalterado até o intervalo. Na segunda etapa o Marrocos assumiu o protagonismo e abriu o placar aos 14 minutos, com batida de voleio de Maamma após Gessime Yassine levantar na área.
O Marrocos passou a aproveitar os espaços dados pelo Brasil e, aos 30, contou com outra boa jogada de Yassine para ampliar com gol de Zabiri. Já nos acréscimos a seleção brasileira conseguiu descontar em cobrança de pênalti do zagueiro Iago, mas a reação parou por aí.