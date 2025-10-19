Murilo Benício fica constrangido ao vivo por suposto romance com Grazi

Após Tatá Werneck iniciar uma “campanha” por um romance entre Murilo Benício e Grazi Massafera, neste domingo (19/10) foi a vez de Luciano Huck entrar na brincadeira.
O apresentador tocou no assunto ao vivo durante o Domingão com Huck e o ator, que estava no programa, ficou constrangido.
Leia também
-
Ao vivo, Tatá Werneck aponta romance entre Grazi e Murilo Benício
-
Grazi Massafera alfineta a “família tradicional” ao vivo no Mais Você
-
Otávio Augusto se manifesta após Grazi Massafera expor preconceito
-
Grazi Massafera expõe cachê milionário que ganhou para posar nua
“O Murilo é amante da Grazi, é isso?”, questionou o apresentador. Outros atores que estavam ao lado de Benício caíram na risada, enquanto o ator começou a ficar vermelho de vergonha.
Veja o vídeo!
Essa coisa de Murilo Benicio tendo um caso com a Grazi virou piada interna demais né kkkkk #TrêsGraças #Domingão pic.twitter.com/0bBxmye7gP
— bru secco (@worldsecco) October 19, 2025
Em outro momento, Luciano Huck diz que Murilo Benício tem a “tradição” de casar com as colegas de elenco.
A brincadeira começou porque os personagens de Grazi e Murilo Benício serão um casal de amantes em Três Graças, próxima novela da TV Globo. Apesar das piadas insistentes dos apresentadores da emissora, não existem indícios de que os atores formam um casal na vida real.