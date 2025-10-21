murilo-huff-afirma-ter-planos-para-ser-pai-novamente:-“pessoa-certa”

O cantor Murilo Huff, pai do pequeno Léo, de 5 anos, fruto do seu relacionamento com a cantora Marília Mendonça, não esconde o desejo de ser pai novamente. Noivo da influenciadora Gabriela Versiani, o famoso afirmou em entrevista que tem planos para ter mais um filho e disse que a amada é “a pessoa certa” para isso.

Pessoa certa

Em entrevista ao portal R7, Murilo Huff falou de sua relação com a influenciadora. Ele e Gabriela Versiani ficaram noivos em agosto, mas ainda não chegaram a uma conclusão sobre a data do casamento. A cerimônia, porém, deve ocorrer em breve, ressaltou.

“Já fazia algum tempo que planejava esse momento. O mais importante de tudo é você sentir que é a pessoa certa e é justamente isso que eu sinto com a Gabriela”, declarou o músico, em conversa com o blog de Thaís Sant’Anna. “Ainda estamos pensando em como será a festa, mas queremos que seja um dos melhores momentos de nossas vidas.”

Murilo Huff é pai de Léo, fruto do seu namoro com a cantora Marília Mendonça, que morreu em um acidente aéreo em novembro de 2021. Questionado se gostaria de ser pai novamente, o cantor confirmou: “Sim, com certeza. Meu filho, que me faz enxergar a vida com mais leveza”, apontou o cantor, que enfrenta a ex-sogra, Ruth Moreira, na Justiça.

Léo e Murilo Huff

Murilo Huff e Gabriela Versiani.

Murilo Huff

Léo, Murilo Huff e Dona Ruth

Murilo Huff se apresenta na Festa do Morango na sexta (12/9)

Murilo Huff posa com o filho, Léo

Disputa pela guarda de Léo

A mãe da cantora Marília Mendonça, Dona Ruth, e o cantor Murilo Huff travam uma disputa judicial pela guarda do menino de 5 anos. O caso veio à tona em 23 de junho, após o sertanejo pedir a guarda unilateral do filho.

Até então, a guarda era compartilhada, com Léo vivendo sob os cuidados da avó em Goiânia (GO). No entanto, em audiência realizada em 30 de junho, a Justiça concedeu a guarda unilateral provisória a Huff, válida até o fim do processo. Dona Ruth mantém direito a visitas quinzenais, além de feriados e férias escolares. Três dias depois, ela recorreu da decisão.

O processo, que corre em segredo de Justiça, também trouxe à tona novos desentendimentos. Segundo documentos, Dona Ruth teria impedido que o pai tivesse acesso a informações médicas do filho, que tem diabetes. Ainda de acordo com os autos, ela chegou a orientar que funcionários escondessem dados sobre os medicamentos usados por Léo.

Murilo Huff comentou o caso publicamente e garantiu que “nunca pediria a guarda unilateral sem motivos”. Ele acrescentou que não vai divulgar provas, por conta do segredo de Justiça. Do outro lado, a defesa de Dona Ruth acusou o cantor de transformar o caso em um “espetáculo midiático” e afirmou que ela recorrerá com novas provas.