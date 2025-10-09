09/10/2025
Musa da Grande Rio, Brunna Gonçalves fala sobre relação com Virgínia

Escrito por Metrópoles
Brunna Gonçalves assumiu o posto de musa na escola de samba Grande Rio após uma conturbada saída da Beija-Flor, com direito a muitas trocas de farpas. A dançarina, ao lado da esposa Ludmilla, foi recebida em Duque de Caxias, e evitou falar sobre polêmicas passadas no Carnaval.

Questionada por este colunista do Metrópoles sobre o novo posto, e se guarda mágoas da Beija-flor, Brunna respondeu:

“Um novo capítulo se inicia na minha vida, gente. O que passou foi lindo, e eu hoje inicio um novo capítulo para me dedicar de corpo e alma. Vou fazer o que sempre faço, com muita maestria e dedicação. Estou muito animada para conhecer todo mundo da Grande Rio, para subir naquele palco e sambar muito, que é o que mais amo fazer. Novo capítulo, nova vida, e eu quero muito que vocês me acompanhem nessa jornada”.

Brunna encontrou Virgínia Fonseca, rainha de bateria da Grande Rio, no ensaio da escola. Ela comentou sobre a relação com a influenciadora:

“A gente já se conhece. Não somos amigas, mas podemos ser. Eu adoro a Virgínia. Já estive com ela algumas vezes e a gente se gosta muito. Estou doida para fofocar muito com ela”.

A musa da Grande Rio, mesmo sendo dançarina, com bastante experiência no samba, afirma que procura sempre fazer aulas para se aprimorar:

“Sou muito certinha com tudo que eu faço. Faço bastante aula de samba. Ser dançarina não significa que eu saiba sambar. É totalmente diferente, jeito diferente, tudo diferente. Faço muitas aulas. E tenho muito respeito com todo mundo do samba, que vive disso o ano inteiro. Faço tudo com muita maestria e respeito.”

Mamãe de Zuri, Brunna gostaria que a filha pudesse prestigiá-la na Sapucaí: “Queria que a minha filha me visse, mas não vai dar porque ela é muito pequenininha. Vamos ver no próximo Carnaval”.

