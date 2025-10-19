Museu do Louvre fecha neste domingo após roubo de joias de Napoleão

Ladrões roubaram joias do Museu do Louvre, em Paris, na manhã deste domingo (19/10), antes de fugirem.

Devido ao ocorrido, a instituição ficará fechada por todo o dia.

O incidente ocorreu, segundo as investigações iniciais, entre 9h30 e 9h40 (horário local, 4h30 em Brasília). O valor do que foi levado estava sendo avaliado nesta manhã de domingo.

Leia também

Os criminosos, cujo número ainda não foi divulgado, teriam chegado em uma motoneta e usado um elevador de carga para acessar a sala de interesse. Eles estavam armados com pequenas motosserras, segundo uma fonte policial.

Segundo relatos da mídia francesa, nove peças da coleção de joias de Napoleão e da imperatriz foram roubadas: um colar, um broche, uma tiara e muito mais. A extensão dos danos ainda não foi determinada.

O jornal francês Le Parisien afirmou, baseado em informações de uma fonte interna do Louvre, que o maior diamante da coleção não foi roubado.

Coroação de Napoleão

O diamante Regent pesa 140 quilates e estava montado em uma espada de desfile que Napoleão usou em sua coroação em 1804.

O roubo foi anunciado pela ministra da Cultura francesa, Rachida Dati.

Em uma mensagem em sua conta no X, Dati afirmou que o assalto ocorreu durante a abertura do Louvre e que ela já estava no local, com a equipe do museu e a polícia. “As investigações estão em andamento”, acrescentou.

Em sua conta no X, o museu simplesmente informou que estará fechado neste domingo “por motivos excepcionais”.

O Louvre é o museu mais visitado do mundo, tendo recebido quase 9 milhões de visitantes em 2024, 80% dos quais são estrangeiros.

Leia mais reportagens como essa no DW, parceiro do Metrópoles.