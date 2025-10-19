Museu do Louvre, o mais visitado do mundo, é fechado após roubo de joias

O Museu do Louvre, em Paris, o mais visitado do mundo, foi fechado na manhã deste domingo (19/10) após um roubo de joias no local. De acordo com o ministro do Interior da França, Laurent Nuñez, os criminosos levaram apenas sete minutos para furtar as peças, que têm um valor inestimável.

O ministro relatou o caso em entrevista à rádio France Inter: “Um grande assalto ocorreu esta manhã na Galeria Apollo. Indivíduos entraram no Museu do Louvre pelo lado de fora, usando um elevador de carga externo posicionado em um caminhão.”





Nuñez detalhou a dinâmica do crime ao veículo. Segundo ele, os ladrões arrombaram uma janela do museu com uma esmerilhadeira. A ação, que durou apenas sete minutos, foi executada por um grupo de três ou quatro criminosos que fugiram em motocicletas.



“Claramente, uma equipe estava explorando o local. Era obviamente uma equipe muito experiente que agiu muito, muito rapidamente”, ressaltou. “Estou confiante de que encontraremos rapidamente os autores e, acima de tudo, recuperaremos os bens roubados”, acrescentou.



De acordo com o Ministério do Interior da França, o roubo aconteceu por volta das 9h30 no horário local (4h30 em Brasília), e todos os visitantes foram retirados do museu de forma segura. A ministra da Cultura, Rachida Dati, informou à emissora francesa TF1 que uma joia foi localizada nas proximidades do Louvre e está passando por análise. O ministério acrescentou ainda que o fechamento do museu foi decidido como medida de precaução, a fim de preservar as provas para a investigação.

O Ministério do Interior informou, em comunicado, que uma relação completa dos itens roubados está sendo elaborada. “Além do valor de mercado, os itens têm valor patrimonial e histórico inestimáveis”.

Imagens da cena mostram policiais franceses inspecionando um elevador de carga abandonado, posicionado em um dos cantos do Louvre. A estrutura tinha uma escada que levava até uma varanda, onde uma janela havia sido quebrada.

A Galeria Apollo, uma das áreas mais famosas do museu, abriga verdadeiros tesouros, como as joias da Coroa Francesa e a coleção de vasos de pedra dura do rei Luís XIV, além de outras peças de grande valor histórico e artístico. Em 2024, o Louvre atraiu 8,7 milhões de visitantes. Os franceses lideraram o número de entradas, seguidos pelos turistas dos Estados Unidos, que representaram 13% do total.