Museu do Louvre reabre suas portas nesta quarta (22) após roubo milionário

O Museu do Louvre, em Paris, França, foi alvo de um roubo no último domingo (19/10) e permanece fechado desde então, sob investigação minuciosa. A atração turística segue fechada nesta terça-feira (21/10) devido à manutenção semanal, que ocorre regularmente nesse dia, e deve reabrir apenas na quarta-feira (22/10).

O roubo do século:

Em uma ação rápida de apenas sete minutos, ladrões entraram no museu por uma janela e levaram oito peças da coleção de joias e pedras preciosas da Galeria de Apolo, onde estão relíquias e tesouros da realeza francesa. As peças são avaliadas em milhões de euros. Nenhum dos visitantes foi ferido, e todos os presentes no local foram retirados rapidamente.

Itens roubados e valores:

Segundo o Ministério Público da França, nove peças foram levadas, mas uma delas já foi recuperada após ser encontrada danificada em uma rua próxima ao museu: a coroa da imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão III, composta por 1.354 diamantes e 56 esmeraldas. Entre os itens desaparecidos estão uma coroa com safiras e quase 2.000 diamantes, um colar com oito safiras do Sri Lanka e mais de 600 diamantes da rainha consorte Maria Amélia, colar e brincos da imperadora Maria Luísa, segunda esposa de Napoleão Bonaparte, com 32 esmeraldas e 1.138 diamantes, e um broche com 2.634 diamantes da imperatriz Eugênia, adquirido pelo Louvre em 2008 por €6,72 milhões, cerca de R$ 42,2 milhões, segundo o G1.

Ao todo, as joias roubadas têm valor estimado em €88 milhões, equivalentes a mais de R$ 550,2 milhões, segundo a promotora Laure Beccuau. O diamante Regent, peça de maior valor da coleção, com 140 quilates e avaliado em US$ 60 milhões (aproximadamente R$ 377 milhões), não foi levado.

Investigação:

Até o momento, ninguém foi preso ou identificado. As autoridades investigam todas as possibilidades, interrogando funcionários e analisando imagens das câmeras de segurança do museu.