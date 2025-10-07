07/10/2025
Universo POP
Musical sobre Elvis Presley retorna ao Rio com novo elenco e trilha emocionante

Escrito por Portal Leo Dias
musical-sobre-elvis-presley-retorna-ao-rio-com-novo-elenco-e-trilha-emocionante

Após temporadas de sucesso em São Paulo e no Rio de Janeiro em 2024, “O Rei do Rock – O Musical” retorna à capital fluminense. O espetáculo ficará em cartaz até o dia 9 de novembro, no Teatro Claro Rio, em Copacabana.

Estrelada por Beto Sargentelli, Stepan Nercessian e Stella Maria Rodrigues, a peça revive as fases mais marcantes da carreira de Elvis Presley, conduzindo o público por uma emocionante viagem no tempo. A produção é dirigida por João Fonseca.

Veja as fotos

Nesta nova temporada carioca, o musical apresenta reforços no elenco. Rodrigo Miallaret interpreta Vernon Presley, pai de Elvis; Natália Glanz dá vida a Priscilla Presley, esposa do astro; e Anastácia Lia assume o papel de Sister Rosetta Tharpe, pioneira do rock.

Stepan Nercessian segue como o empresário Tom Parker, responsável por moldar a trajetória de Elvis – papel que já lhe rendeu indicações como Ator Coadjuvante nos prêmios Bibi Ferreira e Destaque Imprensa Digital.

Stella Maria Rodrigues retoma o papel de Gladys Presley, mãe de Elvis, enquanto Danilo Moura volta a interpretar B.B. King. O elenco ainda conta com Rafael Pucca (Sam Phillips/Frank Sinatra), Nathalia Serra (Ann Margret), Luiz Pacini (Scotty), Gui Giannetto (Bill), Aquiles (Milton Berle), Rafael de Castro (James), Carol Olly (Penny) e Neusa Romano (Suzie Atkins).

Idealizado, escrito, produzido e protagonizado por Beto Sargentelli, “O Rei do Rock” nasceu de uma conexão pessoal do artista com a obra de Elvis Presley e da memória afetiva de seu pai, Roberto Sargentelli (1962–2016), ator, fotógrafo e cover do cantor.

Com uma dramaturgia que entrelaça 30 das músicas mais ouvidas de Elvis no Brasil, o espetáculo percorre sua trajetória desde a primeira gravação, aos 18 anos, até a consagração mundial. A narrativa revisita os filmes de Hollywood, o icônico especial televisivo “Comeback 68” e o impacto da morte precoce do artista, aos 42 anos.

Serviço | Rio de Janeiro:

Espetáculo: “O Rei do Rock – O Musical”
Local: Teatro Claro Rio – rua Siqueira Campos, 143 – 2º piso – Copacabana, Rio de Janeiro/RJ
Temporada: 3 de outubro a 9 de novembro
Sessões: sextas, às 20h; sábados, às 16h e às 20h; e domingos, às 15h e às 19h
Valores: entre R$20 a R$ 280
Vendas: site Uhuu ou na bilheteria local do teatro
Duração: 160 minutos
Classificação: 12 anos

