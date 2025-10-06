Mutirão de emprego oferece mais de mil vagas nesta 4ª (8/10) no DF

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal, realizará um mutirão de emprego com mais mil vagas disponíveis em Brasília.

O evento ocorre nesta quarta-feira (8/10), das 9h às 17h, no estacionamento em frente ao Ministério do Trabalho e Emprego, na Esplanada dos Ministérios.

Participam também do mutirão 40 empresas, que farão uma pré-seleção dos candidatos no local. A iniciativa integra as comemorações do aniversário de 50 anos do Sistema Nacional de Emprego (Sine).

Coordenada pelo MTE, a Rede Sine funciona em parceria com estados e municípios que recebem recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador para oferecer serviços à população.

Entre os principais serviços prestados estão a intermediação de mão de obra, o encaminhamento ao seguro-desemprego, orientação e qualificação profissional. Esses serviços também estão disponíveis na Carteira de Trabalho Digital.