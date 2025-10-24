24/10/2025
Na Ásia, Lula defende explorar petróleo na foz do Amazonas: “Riqueza”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu a decisão do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) de conceder a licença para a Petrobras pesquisar petróleo no bloco FZA-M-059, localizado em águas profundas do Amapá, na bacia da foz do rio Amazonas, na Margem Equatorial brasileira.

Ao final de sua visita à Indonésia, o chefe do Planalto falou com jornalistas sobre o tema. Ele defendeu que os recursos arrecadados com a exploração de petróleo sejam usados para financiar a transição energética.

“Se nós estamos reivindicando que a gente proteja as florestas, e que nós queremos trabalhar para que a gente possa reduzir o uso de combustível fóssil, uma das formas que eu tenho dito é que a gente tem que utilizar o dinheiro do petróleo para consolidar a chamada transição energética no planeta terra”, afirmou o petista nesta sexta-feira (24/10).

Ele também destacou que, atualmente, nenhum país tem “condições de se libertar do combustível fóssil” e que o Brasil “não vai jogar fora uma riqueza”.

“Estamos fazendo as coisas que têm que ser feitas corretamente, e vamos continuar investindo em energia renovável. Vamos continuar utilizando o dinheiro para que a gente faça cada vez mais condições do Brasil se ver livre do combustível fóssil. Mas enquanto o mundo precisar, o Brasil não vai jogar fora uma riqueza que pode melhorar a própria vida do povo brasileiro”, frisou.

Nessa quarta-feira (22/10), um grupo formado por oito Organizações Não Governamentais (ONGs) entrou com uma ação na Justiça Federal do Pará pedindo a anulação da licença que autoriza a perfuração para pesquisa de petróleo na região.

No pedido feito à Justiça, as entidades alegam “falhas graves” no parecer técnico do Ibama, que colocam em risco a biodiversidade, povos indígenas e as comunidades tradicionais da região.

