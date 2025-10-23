Na Câmara, Joabe relembra atuação como secretário e parabeniza servidores pelo Dia Municipal do Gari

23/10/2025
Joabe anunciou que apresentou um requerimento propondo uma Moção de Aplauso à Secretaria de Cuidados com a Cidade

O presidente da Câmara de Rio Branco, vereador Joabe Lira, e ex-secretário de Cuidados com a Cidade (SMCCI), durante a gestão do prefeito Tião Bocalom, prestou homenagem aos garis e margaridas nesta quinta-feira (23), data em que se celebra o Dia Municipal do Gari.

Em discurso, o parlamentar destacou o papel fundamental desses profissionais na limpeza e manutenção da cidade, além de reconhecer o trabalho realizado pela SMCCI pasta que ele comandou por quatro anos.

Joabe foi secretário de Cuidados com a Cidade | Foto: ContilNet

“É uma data que nos convida a refletir sobre o valor desses trabalhadores e trabalhadoras que, com esforço e dignidade, mantêm nossa cidade limpa, acolhida e viva. Os garis e margaridas são verdadeiros guerreiros e guerreiras do cotidiano”, afirmou Joabe.

Durante o período em que foi secretário, o vereador disse ter convivido de perto com os servidores da limpeza pública e ressaltou o amor e a dedicação com que exercem suas funções.

“Tive a honra e o privilégio de permanecer quatro anos na secretaria, convivendo com pessoas que amam o que fazem. Muitos estão ali há 10, 15, até 30 anos, enfrentando o sol, a chuva e o cansaço, mas sempre com um sorriso no rosto e um compromisso inabalável com o bem comum”, declarou.

Como forma de reconhecimento, Joabe anunciou que apresentou um requerimento propondo uma Moção de Aplauso à Secretaria de Cuidados com a Cidade, a ser entregue no próximo dia 29 de outubro, em homenagem aos profissionais que compõem a pasta e ao trabalho desenvolvido pela equipe.

“Esses trabalhadores merecem toda a nossa atenção e respeito. São pessoas que, com seu esforço diário, tornam a cidade mais bonita, limpa e acolhedora para todos. Essa moção é uma forma de agradecer e valorizar cada um deles”, destacou o presidente da Câmara.

