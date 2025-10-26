26/10/2025
Na China, lei proíbe influenciadores de falar sobre determinadas áreas

Na China, influenciadores são proibidos por lei de falar temas de alto nível técnico sem qualificação. Emitida pela Administração Estatal de Rádio e Televisão (SART), em conjunto com o Ministério da Cultura e Turismo da China (MCT), uma regulamentação local exige que influenciadores tenham especialização para abordar determinados tópicos on-line.

Vem saber mais!

Imagem colorida de mulher se gravandoÁreas como medicina, direito e educação estão proibidas de ser abordadas por quem não tenha formação técnica qualificada

Áreas com restrição pelo Estado

As normas determinam que influenciadores e criadores de conteúdo precisam comprovar qualificação profissional antes de tratar de temas considerados de “alto nível técnico”, como medicina, direito, finanças e educação.

Voltada especialmente para transmissões ao vivo, a medida busca, segundo o governo, “normalizar o comportamento profissional” e evitar a disseminação de desinformação em plataformas digitais.

Imagem colorida de mulher se gravandoA lei é aplicada para influenciadores digitais

O regulamento faz parte de um esforço mais amplo de controle do discurso público na internet chinesa, em que a influência dos criadores de conteúdo vem sendo cada vez mais monitorada.

Imagem colorida de mulher gravando se gravandoDireito, medicina e educação são áreas proibidas pelo governo

 

Imagem colorida de mulher se gravandoCaso a pessoa não seja formada na área, ela não tem permissão para falar sobre

Na prática, a medida reacende um debate global sobre responsabilidade e autenticidade. Em um ambiente em que influenciadores de moda e beleza falam de tudo — de skincare a moda, de esportes a saúde mental —, onde termina o conteúdo aspiracional e começa a fala técnica?

Leia também

A lei chinesa, ainda que com restrição apenas no país, provoca uma reflexão sobre os limites da influência: até que ponto a espontaneidade digital pode resistir a um cenário que exige certificação, curadoria e controle?

Confira, no vídeo abaixo, quais redes sociais são proibidas na China:

