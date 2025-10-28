28/10/2025
Na conta! Servidores públicos recebem salário antecipado nesta terça-feira

Além do pagamento antecipado, os servidores terão um “feriadão” nesta semana

Os servidores públicos do Acre amanheceram com motivo para comemorar nesta terça-feira (28). O governo do Estado confirmou o depósito antecipado da folha salarial de outubro para todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas, beneficiando 56.262 trabalhadores da administração estadual.

Salário deste foi antecipado pelo governo/Foto: Reprodução

A antecipação faz parte da política de valorização e reconhecimento ao funcionalismo público adotada pela atual gestão, conforme destacaram as secretarias de Estado de Administração (Sead) e da Fazenda (Sefaz). A medida também busca movimentar a economia local às vésperas do feriado prolongado.

Além do pagamento antecipado, os servidores terão um “feriadão” nesta semana. O governo transferiu o feriado do Dia do Servidor Público, celebrado oficialmente em 28 de outubro, para a sexta-feira, 31, criando um fim de semana prolongado. A mudança foi oficializada pelo Decreto nº 11.768, publicado no Diário Oficial do Estado em 10 de outubro.

Com o salário na conta e o ponto facultativo estendido, o funcionalismo encerra o mês de outubro com duplo motivo para celebrar.

