Na estreia de “Três Graças”, mãe de Alana Cabral chama atenção pela aparência jovial

O elenco e a equipe de “Três Graças”, nova novela das nove da TV Globo, se reuniram na noite da última segunda-feira (20/10), no Rio de Janeiro, para assistir ao primeiro capítulo da trama escrita por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva. Em entrevista à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, a atriz Alana Cabral, uma das protagonistas da história, aproveitou o momento para elogiar a mãe, Amanda.

Surpresa, a jornalista comenta sobre a jovialidade da mãe da artista: “Uma mãe linda eu já descobri que você tem. Ela parece sua irmã”, diz Monique. “Obrigada! É sempre bom ouvir um elogio (risos)”, responde Amanda. “A todo momento, as pessoas acham que ela é minha irmã ou minha assessora. Sempre! É muita melanina (risos)”, revela Alana. “Também. Melanina, ser feliz!”, completa a mãe, rindo.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Alana Cabral fala sobre jovialidade da mãe durante estreia de “Três Graças” portal LeoDias Alana Cabral, protagonista de “Três Graças” Portal LeoDias Alana Cabral e Sophie Charlotte, mãe filha em “Três Graças” Divulgação/Fabiano Battaglin/TV Globo Alana Cabral, Sophie Charlotte e Dira Paes em gravação de “Três Graças” Divulgação/TV Globo Aos 17 anos, Alana Cabral foi a selecionada para dar vida à “terceira graça” na novela das nove, “Três Graças” Reprodução/Instagram Voltar

Questionada se está preparada para ver a filha brilhar em uma novela de Aguinaldo Silva, Amanda confessa: “Estou fingindo costume ainda (risos). Não estou preparada, mas a gente se prepara no caminho. Não tem como não se acostumar com coisas boas, né?”.

Durante a conversa, Alana Cabral revela que está namorando, mas prefere manter a discrição sobre o relacionamento: “Estou muito feliz com a minha vida amorosa. Sou uma pessoa que ama muito se jogar nas relações. Sim, namoro, mas é algo muito privado. Não gosto de falar muito sobre minha vida pessoal. Tenho 18 anos. Acho que as pessoas estão muito expostas hoje em dia, ainda mais nós, que somos artistas. Estou muito feliz!”, afirma.