Na estreia do NBB, Brasília Basquete vence Osasco em casa

O Brasília Basquete venceu, nesta quarta-feira (22/10), o Basket Osasco, por 77 a 74, na estreia da temporada 2025/2026 do Novo Basquete Brasil (NBB). Quem liderou a vitória na Arena BRB Nilson Nelson foi o armador Luciano Corvalan, com 19 pontos. Do outro lado, Britos anotou 23 pontos, mas não impediu a derrota do time paulista.
No 1º quarto, a equipe visitante saiu na frente com 24 x 19, mas a reação brasiliense veio já no 2º quarto, com parcial favorável de 26 a 14 para encerrar a primeira metade da partida a frente no placar: 45 x 38. O Osasco voltou melhor na volta do intervalo o e anotou 18 x 16. No último quarto, os visitantes seguiram bem, mas esbarraram na eficiência dos mandantes, que garantiram a vitória.
Além dos 19 pontos, Corvalan contribuiu com cinco assistências. Buiú e Lucas anotaram com 16 e 13 pontos, respectivamente. Do outro lado, o destaque ficou para Harris, com 19 pontos e seis rebotes, além do cestinha Britos, que anotou 23 pontos.
Essa foi a primeira de uma sequência de três partidas em casa para o Brasília Basquete na NBB. A franquia volta a quadra contra o Rio Claro, às 17h, no próximo sábado (25/10), novamente na Arena. Na próxima quinta-feira (30/10), o adversário será o paulistano.