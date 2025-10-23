23/10/2025
Na faixa: criança morre atropelada por ônibus em Florianópolis
Na faixa: criança morre atropelada por ônibus em Florianópolis

Escrito por Metrópoles
na-faixa:-crianca-morre-atropelada-por-onibus-em-florianopolis

Uma criança morreu após ser atropelada por um ônibus perto do Terminal de Integração de Canasvieiras, em Florianópolis (SC), por volta das 18h dessa quarta-feira (22/10). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros (CBMSC) e pela Polícia Militar Rodoviária (PRMv), que prestou apoio à ocorrência. Ainda, conforme a PMRv, a criança teria cinco anos.

O acidente ocorreu na rua Francisco Faustino Martins, em cima da faixa de pedestre, conforme a PRMv. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) atendeu a ocorrência.

Leia a reportagem completa em NSC Total, parceiro do Metrópoles.

