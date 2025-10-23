Na faixa: criança morre atropelada por ônibus em Florianópolis

Uma criança morreu após ser atropelada por um ônibus perto do Terminal de Integração de Canasvieiras, em Florianópolis (SC), por volta das 18h dessa quarta-feira (22/10). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros (CBMSC) e pela Polícia Militar Rodoviária (PRMv), que prestou apoio à ocorrência. Ainda, conforme a PMRv, a criança teria cinco anos.

O acidente ocorreu na rua Francisco Faustino Martins, em cima da faixa de pedestre, conforme a PRMv. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) atendeu a ocorrência.

