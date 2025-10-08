Na festa de “Três Graças”, Dira Paes destaca importância da COP 30 na Amazônia

Durante a festa de lançamento da novela “Três Graças”, realizada na última terça-feira (8/10) em São Paulo, a atriz Dira Paes falou sobre a importância da COP 30, que será realizada na Amazônia em 2025. Em conversa com a repórter Tati Apocalypse, ela destacou que o evento representa um marco para o debate ambiental e para o protagonismo do Brasil nas discussões climáticas globais.

“Está na pauta do mundo a Amazônia. Achei uma decisão importante ser lá, para que as pessoas sintam toda a energia e as demandas do bioma”, afirmou Dira. A atriz ressaltou que o evento é uma oportunidade para reafirmar o compromisso com a sustentabilidade e a preservação da floresta. “Nós, brasileiros, temos que ser os primeiros a dar o exemplo para o mundo”, completou.

Recentemente homenageada com o título de doutora honoris causa pela Universidade Federal do Pará, Dira celebrou o reconhecimento como um dos momentos mais marcantes da carreira. “Foi uma realização muito grande. Fiquei emocionada ao ler a justificativa do conselho, que me concedeu o título de forma unânime”, contou, em tom emocionado.

Na conversa, a atriz também comentou sobre a preparação para seu novo papel em Três Graças e as gravações realizadas na comunidade da Brasilândia, em São Paulo. Segundo ela, a experiência foi transformadora. “A Brasilândia é muito bonita. Não é um olhar romântico, é um olhar real. Cabe um Brasil inteiro ali”, disse.

Para Dira, tanto a novela quanto a COP 30 trazem um mesmo desafio: enxergar o país de forma mais humana e sustentável. “Acho que exaltar esses lugares é muito importante para o Brasil, porque mostram que um outro futuro é possível”, concluiu.