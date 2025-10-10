Na linha do Air Max Skunk, veja outros 3 tênis inspirados em maconha

A Nike movimentou a web ao apresentar seu mais novo sneaker, o Air Max Skunk. Apesar de a ideia por trás do calçado ser considerada um tabu, outras marcas e até a própria Nike já criaram modelos com referência à maconha em diferentes ocasiões.

Nike Air Max 90 Skunk

Air Max Skunk e outros tênis inspirados na cultura canábica

Como uma marca que busca alcançar todos os públicos, a Nike apresentou um sneaker polêmico recentemente. Inspirado em uma versão do Dunk SB, o modelo repete as referências à maconha, desta vez na cor verde com detalhes pretos na sola e marrom na parte interna e no logo do swoosh.

Por se tratar de um calçado extremamente conhecido, o tênis tem o potencial de viralizar ainda mais que a versão do Dunk SB. A previsão de lançamento é no dia 31 de dezembro.

Nike Dunk SB Skunk

Esse não foi o único modelo que fez menção à erva. O Dunk SB Skunk é outro calçado da gigante de Oregon que se apoia estéticamente na cultura canábica. Vale lembrar que, em 2010, ano em que o tênis foi lançado, o Dunk SB, nas versões de cano alto e baixo, estavam no auge, pois foram conectados à cultura do skate pela linha Nike SB.

O tênis traz o cabedal felpudo em verde, com excessão do swoosh colorido em roxo acompanhando os cadarços e a sola do sneaker. Uma curiosidade desse lançamento é que ele foi disponibilizado para a compra exatamente no dia 20 de abril, ou 4/20, no padrão de data em inglês.

Nike Dunk High SB Skunk

Adidas Hemp

Entre as relíquias da década de 1990, consta um modelo clássico e pouco encontrado atualmente: o Adidas Hemp. Com o design simples do cabedal verde e as clássicas três listras brancas, o detalhe no material similar o linho imita a textura de uma malha de cânhamo.

A etiqueta esportiva alemã também trouxe diversos outros calçados com a mesma ideia, no entanto, poucos ficaram tão marcados quanto o Hemp.

Adidas Hemp

Vans “Palm Leaf”

Outro modelo clássico ligado ao skate e, nesse caso, também ao surf, é o Vans Vault OG Era LX, mais conhecido como “Palm Leaf” (folha de palmeira, em tradução livre). Lançado originalmente em 1976, o modelo recebeu diversos relançamentos e é considerado um dos calçados mais queridos entre os fãs assíduos da Vans.

Pela quantidade de relançamentos, existem muitas variações do tênis por aí. Comparado aos outros integrantes dessa lista, esee segue uma estética mais ousada ao estampar a folha da maconha direto no cabedal do calçado. O mais recente relançamento do tênis foi em 2013, quando três opções foram apresentadas.

Vans Vault OG Era “Palm Leaf”

Apesar de ser um tópico de discussão no mundo inteiro, a maconha é uma planta bastante representada na cultura, com menções que vão da música até a própria moda. Os tênis acima não sugerem participação das marcas em nenhuma forma de cultivo ou incentivo ao uso, e sim um meio para as etiquetas se comunicarem e agradarem seus consumidores.