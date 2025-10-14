Na ponte sobre tênis: veja como foi a corrida que abriu a 80ª SOEA

A Terceira Ponte, um dos maiores cartões-postais do Espírito Santo, amanheceu diferente no último dia 5 de outubro. No lugar do som dos motores, o ritmo era de passadas firmes de engenheiros, agrônomos, estudantes e amantes do esporte que participaram da 1ª Corrida Nacional do Confea/Crea e Mútua, que abriu a 80ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia (SOEA), o maior evento do setor no país no campo da inovação.

Saúde, integração e bem-estar foram os pilares que inspiraram o Sistema a aproximar a engenharia da sociedade, reunindo os profissionais e a comunidade em um percurso de 5 km saindo de Vila Velha a Vitória.

Mais do que uma competição, a corrida foi um um convite à conexão entre corpo, mente e profissão, reforçando que o cuidado com o desenvolvimento do país também passa pela qualidade de vida de quem o constrói.

E quem acompanhou de perto esse momento histórico foi o influenciador Willian Tressmann, que, em meio ao suor, gasto calórico e concentração, conseguiu capturar em vídeo a essência do evento: saúde com uma boa dose de humor.

Vestido de Super Mario Bros, Tressmann roubou a cena e animou os quase 2 mil engenheiros que se reuniram sob a ponte. Segundo ele, a vista é tão esplêndida que “nem com chuva fica ruim”.

Afinal, como não apreciar uma corrida com visão privilegiada para a Ilha do Boi, Ilha do Frade e Ilha de Vitória? Três dos cinco quilômetros percorridos foram exclusivamente sobre a Terceira Ponte, oferecendo aos corredores uma experiência única.

No vídeo em que convidou o público a participar, Tressmann destacou a grandiosidade da estrutura e o privilégio de atravessar, a pé, um dos maiores símbolos da engenharia capixaba.

“Isso tudo pela união do esporte, saúde e educação na primeira edição da corrida da SOEA, edição capixaba”, declarou, orgulhoso por ser um dos corredores daquele dia.

Experiência inesquecível

Para garantir que ninguém perdesse essa experiência única, Renzo Daros, influencer de lifestyle com quase 400 mil seguidores, também se engajou na divulgação, fazendo um convite empolgado aos capixabas — e não capixabas — para correrem com ele nessa jornada.

Renzo convidou os corredores que não conhecem o Espírito Santo a viverem essa oportunidade rara de observar duas cidades de uma vez, com garra e disposição.

Além das informações práticas, o influencer antecipou com precisão o clima do evento: “foi muito irado mesmo”. E não pôde deixar de destacar o nascer do sol inspirador que o percurso proporciona.

“A gente sabe que a corrida virou estilo de vida de milhares de pessoas, que só vem crescendo durante os últimos tempos. Poder fazer parte dessa corrida no lugar que eu amo é indescritível”, afirmou.

Mais do que uma prova esportiva, a SOEA transformou-se em um momento simbólico de valorização dos engenheiros e agrônomos que constroem o Brasil, promovendo inspiração, além de um momento único de descontração.

Do concreto à inspiração

Segundo o Censo Confea 2024, 72% dos profissionais do Sistema afirmam praticar atividades físicas como principal forma de melhorar a qualidade de vida. O dado reflete uma tendência crescente de equilíbrio entre vida profissional e bem-estar, raciocínio e movimento.

A corrida se encaixa nesse contexto com perfeição. Ela representa o novo perfil dos profissionais da engenharia e da agronomia — engajados, conscientes e preocupados com saúde, sustentabilidade e propósito.

Para o presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), Vinicius Marchese, a corrida também é uma forma de criar vínculos e gerar networking.

“Estamos unindo a paixão pelo esporte que sabemos que muitos engenheiros possuem, com a oportunidade de colocar essas pessoas juntas, interagindo, trocando ideias, histórias de vida e, principalmente, oportunidades. Afinal, o que vale ao passar pela linha de chegada é a confraternização, o encontro”, afirmou.

“Sempre falamos do engenheiro no cálculo, no projeto. Mas, a corrida traz uma nova imagem: o engenheiro em movimento, correndo junto com a sociedade, atravessando o maior marco da engenharia capixaba”, ressaltou o diretor administrativo da Mútua-ES, Vinícius Santos Terra. “Isso abre a Semana Oficial de forma inédita, com energia e pertencimento.”

O presidente do Crea-ES, Jorge Silva, endossa a ideia e ressalta ainda o impacto do cenário deslumbrante da ponte.

“Se faz bem à vista, faz bem ao coração. E é isso que queremos: uma engenharia que transforma, que promove saúde, que aproxima a sociedade e que projeta um futuro melhor para todos”, reforçou.

Corrida com propósito

Do nascer do sol ao cruzar a linha de chegada, a corrida foi um retrato de pertencimento e propósito. O evento mostrou que movimento também é pausa — pausa para respirar, se reconhecer e lembrar o porquê de se construir pontes.

Cada passo foi um lembrete de que a engenharia que projeta o futuro também pode inspirar o presente.

Com iniciativas como essa, o Sistema Confea/Crea e Mútua reafirma o compromisso em promover uma engenharia mais próxima das pessoas, saudável e consciente do papel transformador.



