25/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Na reunião com Trump, Lula pretende abordar três assuntos sensíveis

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
na-reuniao-com-trump,-lula-pretende-abordar-tres-assuntos-sensiveis

O presidente Lula se prepara para um encontro nada trivial com Donald Trump, esperado para ocorrer neste domingo (26/10), na cúpula da Asean, na Malásia. Fontes próximas ao presidente disseram à coluna que o chefe do Executivo brasileiro deverá abordar três temas sensíveis. Um deles é referente às sanções dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes, por meio da Lei Magnitsky, e a revogação do visto de mais sete ministros do STF.

Outro assunto em discussão será o tarifaço — o aumento de 50% nas tarifas de exportação, que tem afetado o setor produtivo brasileiro. Lula quer alinhar com Trump uma forma de minimizar os impactos e melhorar as condições para a evolução do comércio bilateral.

Leia também

A situação no Caribe e na Venezuela também será abordada. Na visão do governo brasileiro, a proximidade do território venezuelano às fronteiras do Brasil coloca o país no centro de uma tensão geopolítica que não pode ser ignorada. Lula deve buscar no encontro com Trump uma resposta coordenada para as ações militares na região que, segundo interlocutores do Planalto, “estão muito próximas de casa”.

É difícil prever se a “química” dos primeiros contatos entre Lula e Trump continuará. As sanções americanas foram interpretadas pelo Planalto como uma ingerência na soberania nacional. Lula deverá cobrar uma posição clara de Trump, reivindicando que a Casa Branca reveja sua postura. Em discursos, Lula tem defendido “respeito às instituições e à autonomia do Brasil”.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost