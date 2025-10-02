02/10/2025
Universo POP
Na UTI, Hungria passa por hemodiálise e tratamento contra intoxicação por metanol

Escrito por Portal Leo Dias
na-uti,-hungria-passa-por-hemodialise-e-tratamento-contra-intoxicacao-por-metanol

Na manhã desta quinta-feira (2/10), Gustavo da Hungria, conhecido como Hungria Hip Hop, foi internado na unidade de terapia intensiva do Hospital DF Star, em Brasília, com suspeita de intoxicação por metanol. Ao portal LeoDias, a assessoria do cantor informou que ele está sendo submetido a sessões de hemodiálise e também recebe tratamento com etanol após orientação de seus médicos.

Após portais de notícias divulgarem que o cantor estaria em estado grave, o portal LeoDias entrou em contato com a equipe do artista. A assessoria confirmou que ele foi internado e permanece na UTI desde as primeiras horas do dia, mas não informou detalhes adicionais sobre seu estado atual de saúde, que era considerado estável mais cedo.

Veja as fotos

A equipe também explicou os procedimentos aos quais o cantor está sendo submetido, incluindo hemodiálise, tratamento que filtra o sangue de pacientes com funcionamento prejudicado dos rins, e terapia com etanol, indicada em casos de intoxicação por metanol. Até o momento, no entanto, não há confirmação de que esse seja o diagnóstico.

O artista deu entrada no hospital apresentando sintomas compatíveis com o quadro: “Gustavo da Hungria Neves foi admitido no Hospital DF Star em 2 de outubro com o quadro de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica. Foi iniciado tratamento especializado e, no momento, o paciente está em investigação da etiologia do quadro”, o hospital informou.

