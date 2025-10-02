Nada de Sapucaí! Patrícia Poeta confirma que ficará de fora do Carnaval do Rio

Patrícia Poeta confirmou ao portal LeoDias, em entrevista concedida para o repórter Gabriel Rangel, ao desembarcar no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, que não vai desfilar no Carnaval da Cidade Maravilhosa em 2026, mesmo após convite da Grande Rio. Ela adiantou que deve curtir a folia na Bahia, conciliando lazer e trabalho. Atualmente, a apresentadora está dedicada ao programa especial que celebra os 30 anos dos Estúdios Globo, antigo Projac.

Ao ser perguntada sobre a folia, a apresentadora tentou desconversar: “Ih, Carnaval só no ano que vem! Tem Bahia, tem muita coisa e estou pensando no programa de amanhã. Aqui a gente vive o momento!”. Confrontada mais uma vez sobre o assunto, decidiu revelar: “Eu devo ir para a Bahia, vou trabalhar também no Carnaval, mas estou aqui para o programa de amanhã, na verdade. Pessoal da Grande Rio me convidou, mas ano que vem… Está muito adiantado!”, disse.

A decisão de Patrícia marca um contraste com a temporada passada, quando a jornalista estreou na Marquês de Sapucaí como musa da Grande Rio, depois de meses de preparação e ensaios. Na ocasião, ela contou no próprio programa que apresenta, “Encontro”, que cumpriu uma rotina de aulas de samba e resistência para “fazer bonito” na avenida; chegou até a mostrar truques para não machucar os pés. A estreia rendeu repercussão intensa nas redes, com registros do desfile e dos bastidores, inclusive dos arranhões deixados pela fantasia após a maratona na Sapucaí.

No front profissional, Patrícia segue titular do Encontro desde julho de 2022, quando assumiu o matinal após a saída de Fátima Bernardes, e prepara uma edição especial ao vivo para celebrar os 30 anos dos Estúdios Globo, com visitas aos bastidores e participações de elencos da dramaturgia. A Globo já divulgou os episódios recentes e a edição comemorativa ancorada no Rio, dentro da agenda oficial de celebrações do complexo.

O programa tem sido um dos eixos das comemorações internas pelos 30 anos do antigo Projac, que também ganharam ações como a inauguração de uma “calçada da fama” no complexo e eventos especiais de conteúdo. Na grade, a atração segue diária, com quadros de serviço, musicais e debate ao vivo sobre os assuntos do dia.