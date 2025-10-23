Nadadora transgênero é suspensa por se recusar a fazer teste. Entenda

A nadadora transgênero Hannah Caldas foi suspensa de todas as provas femininas pela Federação Internacional de Natação (World Aquatics) por se recusar a fazer um teste de verificação de sexo. A pena é de cinco anos longe da categoria.

O caso teve início em 2024, quando Hannah optou por não realizar o teste, exigido para competir no Masters World Championship daquele ano, na categoria sênior feminina.

De acordo com comunicado da Federação de Natação de Nova York, nos Estados Unidos, o exame foi solicitado para confirmar se a atleta estava em conformidade com as regras de política de gênero.

“Durante a investigação, a Federação Internacional de Natação pediu à senhora Caldas para se submeter a um teste de cromossomos para provar a consonância com o requerimento geral de política de gênero. O teste foi pedido depois de a senhora Caldas exibir um atestado de nascença que a identifica como mulher”, afirmou.

Hannah é nascida em Portugal, mas reside no estado americano da Califórnia. A nadadora de 47 anos justificou a recusa em realizar o teste de gênero, pois o exame não é exigido pelas entidades americanas.

“Compreendo e aceito as consequências. Mas uma suspensão de cinco anos é o preço que tenho de pagar para proteger as minhas informações médicas mais íntimas. Fico feliz por pagar esse preço”, declarou.

Com a decisão, todos os resultados conquistados por Hannah Caldas entre junho de 2022 e outubro de 2024 serão anulados. Além disso, a atleta só poderá competir a partir de outubro de 2030.