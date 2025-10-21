21/10/2025
Universo POP
Briga entre cliente e funcionária em padaria termina em troca de xingamentos e arremesso de objetos
Pastora viraliza ao afirmar que o “demônio do Pica-Pau tentou matar o filho dela”
Cliente compra iPhone 16, pede anonimato e usa saco plástico na cabeça para foto da loja
Influenciador é ameaçado de processo após se fantasiar de Fofão no Halloween
Assista ao desabafo de Tata Estaniecki após término com Cocielo
Investigadas, Giovanna Antonelli e GioLaser viram rés em nova ação judicial
Péricles é o terceiro artista a se apresentar no Tiny Desk Brasil
Tata Estaniecki rompe o silêncio após separação de Julio Cocielo
Mulher flagra marido em churrasco com outra, se enfurece e joga geleira no lago
Aventura em alto-mar: Patrulha Canina Sea Patrol prometem muita diversão no Via Verde Shopping

Nadja Haddad detalha tratamento do filho com estrabismo e miopia: “Comum em prematuros”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
nadja-haddad-detalha-tratamento-do-filho-com-estrabismo-e-miopia:-“comum-em-prematuros”

A apresentadora Nadja Haddad usou uma rede social, na última segunda-feira (20/10), para falar do tratamento oftalmológico que seu filho, José, de 1 ano, fará. Ele foi diagnosticado com estrabismo e miopia que, segundo ela, são comuns em bebês que nasceram prematuros.

“Josezinho passou hoje com uma oftalmologista especialista em estrabismo. Saldo da consulta: tampão e óculos! Tadinho!”, escreveu a jornalista. Em seguida, no Instagram, explicou como será o tratamento de médio a longo prazo:

Veja as fotos

Reprodução Instagram Nadja Haddad/ montagem
José e Nadja Haddad na consulta com a oftalmologistaReprodução Instagram Nadja Haddad/ montagem
Reprodução/Instagram
José e Nadja HaddadReprodução/Instagram
Reprodução Instagram Nadja Haddad/ montagem
José e Nadja HaddadReprodução Instagram Nadja Haddad/ montagem

Leia Também

“Estrabismo e miopia são bem comuns em prematuros, em especial, nos extremos. Felizmente, tudo passível de tratamento! O tampão vai ajudar a exercitar a visão com o olho que não é o ‘dominante’. E os óculos o farão enxergar melhor e, ao longo dos anos, pode usar lente e até mesmo fazer cirurgia reparadora.”

Nadja engravidou de gêmeos e, um mês antes do nascimento, precisou ser internada porque apresentou um encurtamento do colo do útero, e José e Antônio nasceram com 6 meses. Os dois foram internadas na UTI neonatal da maternidade Pro-Matre Paulista, em São Paulo. Infelizmente, o pequeno Antônio faleceu.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost