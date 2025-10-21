nadja-haddad-detalha-tratamento-do-filho-com-estrabismo-e-miopia:-“comum-em-prematuros”

A apresentadora Nadja Haddad usou uma rede social, na última segunda-feira (20/10), para falar do tratamento oftalmológico que seu filho, José, de 1 ano, fará. Ele foi diagnosticado com estrabismo e miopia que, segundo ela, são comuns em bebês que nasceram prematuros.

“Josezinho passou hoje com uma oftalmologista especialista em estrabismo. Saldo da consulta: tampão e óculos! Tadinho!”, escreveu a jornalista. Em seguida, no Instagram, explicou como será o tratamento de médio a longo prazo:

José e Nadja Haddad na consulta com a oftalmologista Reprodução Instagram Nadja Haddad/ montagem José e Nadja Haddad Reprodução/Instagram José e Nadja Haddad Reprodução Instagram Nadja Haddad/ montagem

“Estrabismo e miopia são bem comuns em prematuros, em especial, nos extremos. Felizmente, tudo passível de tratamento! O tampão vai ajudar a exercitar a visão com o olho que não é o ‘dominante’. E os óculos o farão enxergar melhor e, ao longo dos anos, pode usar lente e até mesmo fazer cirurgia reparadora.”

Nadja engravidou de gêmeos e, um mês antes do nascimento, precisou ser internada porque apresentou um encurtamento do colo do útero, e José e Antônio nasceram com 6 meses. Os dois foram internadas na UTI neonatal da maternidade Pro-Matre Paulista, em São Paulo. Infelizmente, o pequeno Antônio faleceu.