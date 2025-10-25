Nadson O Ferinha agita aniversário de Manaus e fala sobre fama e carinho do público

Nadson O Ferinha, foi um dos responsáveis por animar a noite da última sexta-feira (24/10), durante o aniversário de Manaus. Em entrevista ao portal LeoDias, concedida ao repórter Natan Baliero, ele falou sobre sua relação com a capital do Amazonas e com o público. O artista também comentou sobre a ajuda de Ruivinha de Marte na música “Na Ponta do Pé” e contou como lida com a fama.

Inicialmente, o artista fez questão de destacar a energia dos fãs da região: “Que energia de Manaus, viu? Graças a Deus, eu acho que é, se eu não me engano, é minha terceira vez aqui em Manaus. E, todas as vezes que eu venho aqui para essa cidade, sou muito bem recebido, com essa energia gostosa, povo caloroso. Ave Maria, bom demais.”

“E mais uma vez aqui comemorando o aniversário da cidade. 356 anos de Manaus. Tenho um carinho enorme por Manaus, pelo Amazonas, por esse público maravilhoso. É sempre bom cantar aqui”, continuou.

Nadson ainda destacou a influência que Ruivinha de Marte, natural de Manaus, teve em sua carreira: “A música ‘Na Ponta do Pé’, cara, bem lembrado. 2021, se eu não me engano, na época da pandemia. A gente estava começando a crescer nas redes sociais com essa música. Aí veio Ruivinha de Marte, fez aquela dancinha, a mina estourou tudo.”

“A gente se encontrou lá em São Paulo. Eu falo com ela no Instagram, falo também no WhatsApp. É, agenda diferente, ela tá fazendo o corre dela, eu tô fazendo o meu, mas a gente vai marcar um encontro aí, fazer alguma coisa. Ela também tá cantando agora, a gente gravar alguma coisa também? Quem sabe?”, complementou.

Por fim, o cantor falou sobre a satisfação de ter chegado tão longe e afirmou que está vivendo um verdadeiro sonho.”Primeiramente, agradecendo por Deus. Acho que, sem Deus, a gente não vai para lugar nenhum. É, foi tudo que eu pedi para Deus, é, há algum tempo atrás. Era tudo que eu sonhava viver isso aqui, rodar o Brasil inteiro, fazer show aqui no Norte, ser muito bem recebido, ter, é, nos shows as pessoas cantar minha música.”

“E hoje, graças a Deus, eu tô podendo viver isso. Eu sou muito feliz com tudo que eu venho vivendo. E é isso, cara. A gente vai recebendo o carinho do público e vai vivendo”, finalizou.