nadson-o-ferinha-reage-a-fake-news-sobre-acidente:-“muitas-pessoas-maldosas”

O cantor Nadson, o Ferinha relembrou uma fake news que circulou há cerca de um ano, afirmando falsamente que ele teria sofrido um acidente de avião. O artista admitiu que esse e outros boatos o deixam com “raiva”. Durante entrevista a Natan Baliero, do portal LeoDias, realizada na última sexta-feira (24/10), durante o aniversário de Manaus, Nadson também falou sobre a possibilidade de se aventurar em novos ritmos musicais.
Veja as fotos
Leia Também
O artista explicou que ficou chateado com a notícia falsa, mas não foi atrás do responsável que, segundo ele, também publica mentira de outros artistas:
“[Pessoa] maldosa, que faz para outros cantores também. Mas é a vida que segue. Eu expliquei para as pessoas no Instagram que estava tudo certo, estava tudo bem. E é isso. E essa pessoa que fez essa maldade aí, que se resolva com Deus.
Mistura de ritmos
Nadson disse que está aberto a se aventurar em outros ritmos, como já fez recentemente ao se unir ao sertanejo: “Eu acho que a música é isso, uma conexão. Inclusive, recentemente eu gravei uma música com o Guilherme & Benuto, na pegada sertanejo. Eu acho que a gente tem que fazer essa mistura, cara. Pegar o arrocha, gravar um sertanejo, um funk, que nem eu gravei também com o MC Tuto. Fui convidado agora para o DVD dele dia 8, lá em São Paulo. E é isso, cara, música é isso.”