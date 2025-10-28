28/10/2025
Namorada de Belo, Rayane Figliuzzi explica por que o cantor não posta fotos do casal

Escrito por Portal Leo Dias
Rayane Figliuzzi, namorada do cantor Belo, revelou os motivos para o cantor não publicar fotos com ela nas redes sociais. A influenciadora, participante do reality “A Fazenda 17”, desabafou durante uma conversa com outros peões do reality. Após a cena viralizar nas redes, o cantor publicou um stories parabenizando a namorada, que completou 28 nesta segunda-feira (27/10).

O principal motivo revelado pela peoa é que o cantor ainda é casado no papel com Gracyanne Barbosa. Eles anunciaram a separação em abril de 2024, após 16 anos juntos, mas segundo ela, Belo ainda não assinou o divórcio.

Rayane contou que prefere evitar aparecer nas redes sociais do cantor enquanto a situação não estiver 100% resolvida. “Eu falo para ele: ‘Não quero uma foto comigo, já que você ainda não é divorciado. Você não terminou um relacionamento, um ciclo, para poder me colocar no meio desse ciclo’ “, desabafou ela.

A influenciadora ainda afirmou entender que Belo e a ex-mulher continuam ligados profissionalmente, já que trabalham na mesma emissora, e por esse motivo prefere se manter discreta até que o divórcio seja oficializado. “Eles são da mesma emissora, todo o tempo têm que postar coisas juntos, e eu entendo isso muito bem, porque é trabalho, contrato. Então eu não quero isso. Uma foto minha, uma foto dela…”, disse.

