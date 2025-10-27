Namorada de Dado Dolabella desiste de processá-lo após denúncia de agressão, afirma advogado

Atenção: a matéria a seguir traz relatos sensíveis de agressão e abuso sexual e pode ocasionar gatilhos sobre estupro, violência contra a mulher e violência doméstica. Caso você seja vítima deste tipo de violência, ou conheça alguém que passe ou já passou por isso, procure ajuda e denuncie. Ligue para o 180.

Após confirmar que Marcela Tomaszewski foi agredida por Dado Dolabella, na última sexta-feira (25/10), no apartamento da modelo e empresária em Ipanema, Zona Sul do Rio de Janeiro, o advogado Diego Candido revelou, na tarde desta segunda-feira (27/10), durante o programa “A Tarde É Sua”, da Rede TV!, que ela resolveu não seguir mais com o processo contra o ator e cantor.

Por meio de nota, o profissional confirmou a decisão ao portal LeoDias. “Diego Candido informa que, após decisão de Marcela Tomaszewski em não prosseguir com a denúncia, mesmo cientificada de seus direitos, resolve sair do caso, por questões de foro íntimo. Marcela foi devidamente cientificada da decisão e manifestou concordância, alegando estar tudo bem e que pretende esquecer o assunto visando à preservação da imagem das partes envolvidas. O advogado Diego Candido repudia qualquer forma de violência, preconceito e discriminação e luta diuturnamente no combate a esses crimes buscando a punição dos responsáveis”, diz o comunicado.

Diego Candido chegou a afirmar que a modelo de 28 anos foi vítima de agressões físicas e verbais cometidas por Dado Dolabella. Segundo ele, Marcela também teria sido coagida a gravar um vídeo e assinar um comunicado negando os fatos anteriormente revelados sobre uma suposta briga entre o casal. Em publicação nas redes sociais, Marcela informou que não se pronunciaria mais sobre o caso, deixando a condução das medidas legais a cargo de seu advogado.

De acordo com a defesa, após receber orientações, a modelo registrou queixa e encerrou o relacionamento. O advogado anunciou ainda que pediria uma medida protetiva para garantir a segurança da cliente.

“Na ocasião, a vítima, coagida pelo agressor e sua advogada, resolveu não formalizar a denúncia e ainda gravou um vídeo dizendo que nada tinha acontecido e que o casal estava bem. No entanto, houve a separação de fato ainda ontem e agora, devidamente orientada sobre seus direitos, resolve denunciar a violência de gênero da qual foi vítima. A defesa da vítima está adotando todas as medidas judiciais para que a Justiça seja feita e para que o agressor não permaneça impune, diante da gravidade do fato”, dizia uma parte do comunicado, assinado por Diego Candido.

Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski assumiram publicamente o relacionamento em setembro de 2025. O ator estava solteiro desde fevereiro, quando terminou o namoro com a cantora Wanessa Camargo. Os dois já haviam retomado contato em 2022, após mais de 20 anos separados.

Entenda o caso da suposta agressão

De acordo com informações publicadas por Matheus Baldi, da IstoÉ, e pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o relacionamento teria terminado após uma suposta agressão ocorrida na sexta-feira (25/10), no apartamento da modelo em Ipanema, Zona Sul do Rio de Janeiro.

Fontes relataram que a discussão começou com ofensas verbais e evoluiu para violência física, sendo presenciada por vizinhos. Marcela chegou a registrar um boletim de ocorrência na manhã seguinte, mas optou por não formalizar a denúncia naquele momento, o que levou à liberação do ator.

No mesmo dia, o casal publicou um vídeo conjunto nas redes sociais negando a agressão. Na gravação, Marcela aparece ao lado de Dado e diz: “Oiê, tudo bem? Então, a gente veio aqui juntinho só pra deixar claro que não aconteceu nada do que a mídia está divulgando. Estamos bem e a gente só quer curtir o fim do nosso sábado tranquilo. É isso. Paz, gente, paz. Só amor”.

Repercussão na internet

No domingo (26/10), Rafa Clemente, que se identifica como amiga de Marcela, divulgou fotos e vídeos supostamente enviados pela modelo, nos quais ela aparece com hematomas nos braços, mãos e pescoço, além de um dedo imobilizado. Nas imagens, é possível ouvir uma discussão em que um homem — presumivelmente Dado — responde de forma irônica.

Rafa publicou: “Você vai pra cadeia, seu covarde! E você, Marcela, me bloqueou por ter mandado você apagar os Stories dizendo que ele não te agrediu. Postarei aqui tudo que você me enviou da agressão. Não adianta negar, teve agressão, sim, Dado. Você é um covarde”.

Segundo ela, Marcela a procurou na madrugada de domingo pedindo ajuda. O conteúdo viralizou rapidamente, sendo compartilhado por diversas personalidades, entre elas Luana Piovani, que já relatou ter sofrido violência doméstica em um relacionamento anterior com o ator.

Nota conjunta de Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski

No mesmo dia, Dado e Marcela divulgaram um comunicado oficial conjunto para esclarecer os acontecimentos. O texto afirma que o vídeo e as fotos divulgados foram tirados de contexto e que se referem a um momento isolado de discussão, já resolvido.

“Diante das publicações recentes nas redes sociais, esclarecemos que o vídeo divulgado sem autorização e indevidamente, fora do contexto, registra um momento isolado de uma discussão já superada entre o casal. Qualquer interpretação fora do contexto real do ocorrido pode gerar distorções e injustiças, comprometendo a compreensão dos fatos”, declararam.

O comunicado também destaca que ambos colaboraram com as autoridades e que a apuração deve ocorrer de forma justa e transparente: “Reiteramos que apenas nós, as partes diretamente envolvidas, podemos nos manifestar sobre o episódio, o que já foi feito exclusivamente perante as autoridades competentes. Ambas as partes colaboraram com as autoridades e confiam que os fatos serão devidamente apurados de forma justa, responsável e transparente”.

O texto encerra reafirmando o repúdio à violência e pedindo respeito à privacidade de ambos: “Reafirmamos nosso repúdio a toda forma de violência e nosso compromisso com o respeito, o diálogo e a verdade. Neste momento, pedimos serenidade, empatia e respeito à privacidade de todos os envolvidos, para que a verdade prevaleça sem julgamentos precipitados”.