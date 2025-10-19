Namorada de Gabriel Medina confirma gravidez após post do surfista

Gabriel Medina será papai pela primeira vez! Em seu perfil privado, a influenciadora Isabella Arantes confirmou que está grávida do primeiro filho do casal.

“Amanhã eu apareço por aqui para conversar, meu celular está travando. Mas é isso, a partir de agora conversas sobre coisas de bebê/criança. Motivos por eu estar limpando o guarda-roupa também kkk mãe está on”, escreveu ela.

e a isabella arantes tá grávida mesmo pic.twitter.com/pzf5FkVpfO — lia (@secretxlili) October 19, 2025

Em outro post, a bailarina brinca sobre Medina ter “vazado” a gravidez antes do tempo. “Quero matar ele que postou, era para esperar o ensaio”, disse.

Mais cedo, Medina postou a imagem de um ultrassom com um bebê surfando em uma prancha. A imagem causou alvoroço nas redes sociais.

Até o momento, nenhuma publicação oficial sobre a gravidez foi feita nas redes sociais do casal.

