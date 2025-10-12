Namorada de Liam Payne relata depressão profunda após morte do cantor: “Dor e luto”

A influenciadora Kate Cassidy, namorada do cantor Liam Payne, relembrou o período difícil que enfrentou após a morte do ex-integrante do One Direction. Quase um ano depois da tragédia, ela contou que ficou mergulhada em uma profunda depressão e chegou a perder o ânimo de viver.

“Eu estava sempre sem fazer nada, apenas lidando com aquela dor e aquele luto”, confessou em entrevista ao Page Six durante um evento beneficente.

Segundo Kate, o processo de recuperação começou cerca de dois meses após a morte do cantor. “Finalmente percebi: ‘OK, eu preciso viver minha vida, preciso levantar da cama’”, disse.

A influenciadora contou que passou a acordar mais cedo, se exercitar e cuidar da alimentação. “Ser ativa mantém minha mente muito mais limpa e saudável”, afirmou, acrescentando que tenta “ficar o mais ocupada possível” para manter o equilíbrio emocional.

Liam Payne morreu em 16 outubro de 2024, aos 31 anos, após cair da varanda de um hotel em Buenos Aires, na Argentina. O laudo apontou que ele estava sob efeito de drogas no momento do acidente. Kate, que o acompanhava na viagem, retornou para casa dois dias antes da tragédia. O casal, que começou a namorar em 2022, planejava, segundo ela, “passar o resto da vida juntos”.