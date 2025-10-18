Namorado de Sandy, Pedro Andrade se veste de herói no Dia do Médico

Pedro Andrade, namorado da cantora Sandy, compartilhou registros vestido de Superman em uma ação de sua clínica sobre o Dia das Crianças. Neste sábado (18/10) também é comemorado o Dia do Médico e o profissional falou sobre a data.

“Nos esquecemos de amar os outros, em grande parte, porque esquecemos de amar a nós mesmos”, começou ele na legenda.

Ele continuou: “Quando você se ama com toda a sua estranheza, vulnerabilidade e verdade, o amor pelo outro se torna natural — quase inevitável. O amor ao próximo é, no fundo, uma continuação do amor que nasce em nós. A medicina vive nesse espaço invisível entre um ser e outro. Somos médicos uns dos outros — canais, condutores, o buraco da flauta por onde passa o sopro divino. Cada ser humano é uma escolha, uma possibilidade, uma escuta. Os diplomas são detalhes. A verdadeira medicina começa na conexão — e antes de qualquer coisa, consigo mesmo”.

Pedro é expert em medicina de precisão

Pedro Andrade e Sandy vivem um relacionamento bastante discreto

Sandy e Pedro Andrade

Sandy e Pedro Andrade estão namorando há cerca de 8 meses

Sandy cria novo fake para stalkear namorado e volta a ser desmascarada

O médico Pedro Andrade

Médico Pedro Andrade

Pedro Andrade contou que não é fã de diretrizes e que, desde a faculdade, foi a ovelha negra entre os protocolos. “Desde a faculdade, fui uma ovelha negra entre protocolos. Preferi o caminho do coração ao da cartilha. Sou o que sou — ame ou odeie. Mas segui fiel à minha alma, porque sabia que, ao me amar, nasceria dali alguém melhor para nós”, escreveu.

O namorado de Sandy completou: Amar-se é cumprir o próprio chamado — não o que disseram que você devia ser, mas o que sua alma insiste em te mostrar. Amar-se é obedecer ao grito da própria natureza, não à expectativa do mundo. É fazer o que veio pra fazer, sem pedir licença ao medo. E assim sigo: rindo mais, julgando menos, curando e sendo curado por cada encontro. Que a medicina siga leve, espirituosa e desperte o que realmente cura: o amor que reconhece o humano no outro. O amor em estado de presença. O nosso amor. Feliz nosso dia”.