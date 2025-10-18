Namorado de Sandy, Pedro Andrade se veste de herói no Dia do Médico

Pedro Andrade, namorado da cantora Sandy, compartilhou registros vestido de Superman em uma ação de sua clínica sobre o Dia das Crianças. Neste sábado (18/10) também é comemorado o Dia do Médico e o profissional falou sobre a data.
“Nos esquecemos de amar os outros, em grande parte, porque esquecemos de amar a nós mesmos”, começou ele na legenda.
Leia também
-
Namorado de Sandy é visto em festa de Lucas Lima; veja vídeo
-
Juntos, ex e atual de Sandy curtem aniversário da esposa de Junior
-
Vídeo flagra Lucas Lima e atual de Sandy juntos durante show; veja
-
Foto: ex e atual de Sandy surgem lado a lado na plateia do The Town
Ele continuou: “Quando você se ama com toda a sua estranheza, vulnerabilidade e verdade, o amor pelo outro se torna natural — quase inevitável. O amor ao próximo é, no fundo, uma continuação do amor que nasce em nós. A medicina vive nesse espaço invisível entre um ser e outro. Somos médicos uns dos outros — canais, condutores, o buraco da flauta por onde passa o sopro divino. Cada ser humano é uma escolha, uma possibilidade, uma escuta. Os diplomas são detalhes. A verdadeira medicina começa na conexão — e antes de qualquer coisa, consigo mesmo”.
7 imagensFechar modal.1 de 7
Pedro é expert em medicina de precisão
@drpedroandrade/Instagram/Reprodução2 de 7
Pedro Andrade e Sandy vivem um relacionamento bastante discreto
3 de 7
Sandy e Pedro Andrade
Circo da Mídia/Reprodução4 de 7
Sandy e Pedro Andrade estão namorando há cerca de 8 meses
Instagram/Reprodução5 de 7
Sandy cria novo fake para stalkear namorado e volta a ser desmascarada
6 de 7
O médico Pedro Andrade
@drpedroandrade/Instagram/Reprodução7 de 7
Médico Pedro Andrade
@drpedroandrade/Instagram/Reprodução
Pedro Andrade contou que não é fã de diretrizes e que, desde a faculdade, foi a ovelha negra entre os protocolos. “Desde a faculdade, fui uma ovelha negra entre protocolos. Preferi o caminho do coração ao da cartilha. Sou o que sou — ame ou odeie. Mas segui fiel à minha alma, porque sabia que, ao me amar, nasceria dali alguém melhor para nós”, escreveu.
O namorado de Sandy completou: Amar-se é cumprir o próprio chamado — não o que disseram que você devia ser, mas o que sua alma insiste em te mostrar. Amar-se é obedecer ao grito da própria natureza, não à expectativa do mundo. É fazer o que veio pra fazer, sem pedir licença ao medo. E assim sigo: rindo mais, julgando menos, curando e sendo curado por cada encontro. Que a medicina siga leve, espirituosa e desperte o que realmente cura: o amor que reconhece o humano no outro. O amor em estado de presença. O nosso amor. Feliz nosso dia”.
Ver essa foto no Instagram
Uma publicação compartilhada por Pedro Andrade (@drpedroandrade)