Namorando? Zé Loreto abre o jogo: “Digamos que estou amando”

Os atores José Loreto e Fernanda Marques marcaram presença na première VIP do filme “O Filho de Mil Homens”, na noite desta segunda-feira (27), na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, durante a 49ª Mostra Internacional de Cinema. Ao ser questionado sobre um possível romance, respondeu: “Digamos que eu estou amando”, brincou o ator.

No evento, Loreto também falou sobre como a experiência de ser pai de uma menina transformou sua visão diante de uma sociedade machista. O ator destacou que a paternidade de Bella, de 7 anos, fruto de seu casamento com Débora Nascimento, o fez repensar atitudes e reforçou sua atenção às questões cotidianas: “Ser pai de menina me deixou com um olhar atento, assustado e sabendo lidar com isso. Me abre percepções que, realmente, só sendo pai de menina, eu consegui atingir”.

Inclusive, Débora, que foi casada com Loreto entre 2016 e 2019, esteve no evento e afirmou estar animada para conferir a versão cinematográfica da obra que já conhecia em sua forma literária. A atriz ressaltou a força da narrativa de Valter Hugo Mãe e elogiou o elenco dirigido por Daniel Rezende.

Anteriormente, Débora Nascimento também afirmou que tem uma relação saudável com seu ex companheiro e pai de sua filha: “Neném já está com sete anos – eu a chamo de neném até hoje. E a gente troca muita conversa. Ela é minha amiga, minha parceirinha e muito especial este momento. Eu revisito percepções e renovo meu olhar para o mundo através das perguntas dela. Me questiono e questiono as minhas escolhas também” disse a atriz.

O Filho de Mil Homens

O filme produzido pela Netlflix , marca a estreia da obra literária de Valter Hugo Mãe nas telas. O filme tem como protagonista o renomado ator Rodrigo Santoro, que vive Crisóstomo, um homem solitário do mar cuja grande aspiração é construir uma família.

Durante a première do longa “O Filho de Mil Homens”, roteirizado e dirigido por Daniel Rezende, que marca a primeira adaptação para o cinema de uma obra do escritor luso-angolano Valter Hugo Mãe. A atriz Fernanda Marques, interpreta papel de destaque e já havia contracenado com Loreto na cinebiografia do cantor Chorão.

O material apresenta um olhar comovente sobre a transformação na vida do pescador, que encontra um novo sentido ao acolher Camilo (Miguel Martínez), uma criança sem pais. A trama ganha profundidade com a incorporação de Isaura (Rebeca Jamir), uma personagem em busca de cura para suas feridas, e Antonino (Johnny Massaro), um rapaz que enfrenta o preconceito alheio.

“A gente se vê dentro daquele livro, da história, sentindo tudo o que as mulheres também vão passando nesse ambiente. Estou muito curiosa pra ver o desenrolar no filme. Como ele colocou as nuances, como desvendou e trouxe resultado disso”, finalizou Débora Nascimento sobre o enredo do filme.