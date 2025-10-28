Namorando? Zé Loreto abre o jogo: “Digamos que estou amando”

Os atores José Loreto e Fernanda Marques marcaram presença na première VIP do filme “O Filho de Mil Homens”, na noite desta segunda-feira (27), na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, durante a 49ª Mostra Internacional de Cinema. Ao ser questionado sobre um possível romance, respondeu: “Digamos que eu estou amando”, brincou o ator.
No evento, Loreto também falou sobre como a experiência de ser pai de uma menina transformou sua visão diante de uma sociedade machista. O ator destacou que a paternidade de Bella, de 7 anos, fruto de seu casamento com Débora Nascimento, o fez repensar atitudes e reforçou sua atenção às questões cotidianas: “Ser pai de menina me deixou com um olhar atento, assustado e sabendo lidar com isso. Me abre percepções que, realmente, só sendo pai de menina, eu consegui atingir”.
Veja as fotos
Leia Também
Inclusive, Débora, que foi casada com Loreto entre 2016 e 2019, esteve no evento e afirmou estar animada para conferir a versão cinematográfica da obra que já conhecia em sua forma literária. A atriz ressaltou a força da narrativa de Valter Hugo Mãe e elogiou o elenco dirigido por Daniel Rezende.
Anteriormente, Débora Nascimento também afirmou que tem uma relação saudável com seu ex companheiro e pai de sua filha: “Neném já está com sete anos – eu a chamo de neném até hoje. E a gente troca muita conversa. Ela é minha amiga, minha parceirinha e muito especial este momento. Eu revisito percepções e renovo meu olhar para o mundo através das perguntas dela. Me questiono e questiono as minhas escolhas também” disse a atriz.
O Filho de Mil Homens
O filme produzido pela Netlflix , marca a estreia da obra literária de Valter Hugo Mãe nas telas. O filme tem como protagonista o renomado ator Rodrigo Santoro, que vive Crisóstomo, um homem solitário do mar cuja grande aspiração é construir uma família.
Durante a première do longa “O Filho de Mil Homens”, roteirizado e dirigido por Daniel Rezende, que marca a primeira adaptação para o cinema de uma obra do escritor luso-angolano Valter Hugo Mãe. A atriz Fernanda Marques, interpreta papel de destaque e já havia contracenado com Loreto na cinebiografia do cantor Chorão.
O material apresenta um olhar comovente sobre a transformação na vida do pescador, que encontra um novo sentido ao acolher Camilo (Miguel Martínez), uma criança sem pais. A trama ganha profundidade com a incorporação de Isaura (Rebeca Jamir), uma personagem em busca de cura para suas feridas, e Antonino (Johnny Massaro), um rapaz que enfrenta o preconceito alheio.
“A gente se vê dentro daquele livro, da história, sentindo tudo o que as mulheres também vão passando nesse ambiente. Estou muito curiosa pra ver o desenrolar no filme. Como ele colocou as nuances, como desvendou e trouxe resultado disso”, finalizou Débora Nascimento sobre o enredo do filme.