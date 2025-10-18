Namoro de Cariúcha com o modelo Alexis Couto chega ao fim após dois meses. Saiba o motivo!

De acordo com informações obtidas com exclusividade pelo portal LeoDias na manhã deste sábado (18/10), chegou ao fim o namoro de Cariúcha com o modelo Alexis Couto, ex-participante do game show “Game dos 100”, exibido pela Record.

O principal motivo da separação teria sido a distância. Enquanto Alexis mora no Rio de Janeiro, Cariúcha vive em São Paulo, e a ponte aérea entre as duas cidades acabou se tornando um obstáculo para o casal.

Segundo fontes, a decisão de colocar um ponto final no relacionamento foi tomada de forma amigável, “para evitar ciúmes e constrangimentos”. O romance durou doi meses, mas somente no fim de setembro que eles assumirem publicamente a relação.

Procurada pelo portal LeoDias, a assessoria de Cariucha confirmou o término.1