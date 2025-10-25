25/10/2025
Namoro de Dado Dolabella e Marcella Tomaszewski termina após agressão

O namoro de Dado Dolabella e Marcella Tomaszewski chegou ao fim após mais um episódio de agressão por parte do ator. Fontes da coluna Fábia Oliveira confirmaram, com exclusividade, a confusão do ator com a modelo e o término do relacionamento.

Pessoas ligadas ao ex-casal revelaram, ainda, que a Miss Gramado 2025 está bastante abalada com o que aconteceu e não quer falar sobre o caso por enquanto. Esta jornalista que vos escreve procurou os dois envolvidos, mas não recebeu retorno. O espaço segue aberto.

A agressão

De acordo com o jornalista Matheus Baldi, Dado Dolabella se desentendeu com a então namorada no apartamento onde a modelo vive, em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro.

Testemunhas disseram que o ator teria se descontrolado, partindo inicialmente para agressões verbais que, em seguida, teriam evoluído para violência física contra Marcella Tomaszewski. Vizinhos da moça teriam ouvido a confusão e, na manhã deste sábado (25/10), a modelo teria ido à delegacia e registou um Boletim de Ocorrência.

Ainda de acordo com o colunista, no entanto, a miss resolveu não formalizar a denúncia como agressão e Dado Dolabella acabou sendo liberado.

