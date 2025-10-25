Namoro de Dado Dolabella e Marcella Tomaszewski termina após agressão

O namoro de Dado Dolabella e Marcella Tomaszewski chegou ao fim após mais um episódio de agressão por parte do ator. Fontes da coluna Fábia Oliveira confirmaram, com exclusividade, a confusão do ator com a modelo e o término do relacionamento.
Pessoas ligadas ao ex-casal revelaram, ainda, que a Miss Gramado 2025 está bastante abalada com o que aconteceu e não quer falar sobre o caso por enquanto. Esta jornalista que vos escreve procurou os dois envolvidos, mas não recebeu retorno. O espaço segue aberto.
Leia também
-
Saiba quem é Marcela Tomaszewskil, novo affair de Dado Dolabella
-
Marcela Tomaszewskil se declara para Dado Dolabella: “Felicidade”
-
Vídeo: “Princesa”, baba Dado Dolabella durante viagem com nova affair
-
Dado Dolabella posa com a namorada em cachoeira onde ia com Wanessa
A agressão
De acordo com o jornalista Matheus Baldi, Dado Dolabella se desentendeu com a então namorada no apartamento onde a modelo vive, em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro.
Testemunhas disseram que o ator teria se descontrolado, partindo inicialmente para agressões verbais que, em seguida, teriam evoluído para violência física contra Marcella Tomaszewski. Vizinhos da moça teriam ouvido a confusão e, na manhã deste sábado (25/10), a modelo teria ido à delegacia e registou um Boletim de Ocorrência.
Ainda de acordo com o colunista, no entanto, a miss resolveu não formalizar a denúncia como agressão e Dado Dolabella acabou sendo liberado.
10 imagensFechar modal.1 de 10
Marcela Tomaszewskil desabafa sobre ataques por namoro com Dado Dolabella
2 de 10
Marcela Tomaszewskil se declara para Dado Dolabella: “Felicidade”
Instagram/Reprodução3 de 10
Dado Dolabella posa com a namorada, Marcela Tomaszewskil, em cachoeira onde ia com Wanessa
Instagram/Reprodução4 de 10
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewskil estão vivendo um romance
Instagram/Reprodução5 de 10
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewskil estão viajando juntos
Instagram/Reprodução6 de 10
“Princesa”, baba Dado Dolabella durante viagem com nova affair
Instagram/Reprodução7 de 10
Saiba quem é Marcela Tomaszewskil, nova affair de Dado Dolabella
Instagram/Reprodução8 de 10
Marcela Tomaszewskil
Reprodução/Instagram9 de 10
Marcela Tomaszewskil
Reprodução/Instagram10 de 10
Marcela Tomaszewskil
Reprodução/Instagram