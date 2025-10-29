Namoro de Vini Jr e Virginia mobiliza até o governo federal: entenda

29/10/2025
O pedido de namoro de Vini Jr. para Virginia segue como um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. O romance entre o titular do Real Madrid e a influenciadora “furou a bolha” e virou meme entre internautas e campanhas no Ministério da Saúde.

Até o Zé Gotinha entrou na trend e recriou o pedido de namoro do casal. “Seja para mandar bem no esporte, arrasar no desfile da escola de samba ou para passar tranquilo na imigração em Madrid, estar imunizado nunca é demais!”, brincou o órgão em uma nova campanha a favor da vacinação.

O tão aguardado pedido de namoro foi feito pelo jogador na tarde dessa terça-feira (28/10). Vini Jr. preparou uma surpresa especial no quarto de hotel do casal em Mônaco, com direito a um conjunto de anel e pulseira de diamantes de R$ 250 mil, bichinhos de pelúcia, balões de coração e pétalas de rosas.

O casal oficializa a união após uma viagem romântica para Mônaco e muitas polêmicas. Depois da modelo Day Magalhães expor uma série de prints picantes com o jogador, a influenciadora havia colocado um ponto final na relação.

O coração de Virginia, porém, foi reconquistado após um pedido de desculpas público de Vini Jr., que se admitiu arrependido em uma publicação bombástica compartilhada nos stories.

