namoro-de-virginia-e-vini-jr.-vira-piada-na-web

O romance de Virginia Fonseca e Vini Jr. finalmente saiu do segredo e se tornou oficial nesta terça-feira (28/10), mas, nas redes sociais, o casal virou motivo de risadas. A influenciadora e o jogador do Real Madrid fizeram o primeiro post juntos no Instagram.

Para marcar a ocasião, Vini Jr. preparou uma surpresa luxuosa: além de um anel de grife, decorou o quarto com corações, bichinhos de pelúcia e pétalas de rosas. O casal, que estava em viagem por Mônaco acompanhado de amigos, como Tainá e Éder Militão, voltou a Madri na mesma terça-feira.

Na web, no entanto, a reação foi bem-humorada. Internautas e fãs não pouparam comentários engraçados e comparações inusitadas:

Pedido de namoro de Virginia e Vini Jr.

Pedido de namoro de Virginia e Vini Jr.

Pedido de namoro de Virginia e Vini Jr.

Após cobrir o rosto, Vini Jr. posa com Virginia Fonseca pela primeira vez

Joias e balões: veja detalhes do pedido de namoro de Vini Jr. e Virginia Fonseca

“Já vi em filme que o amor é cego, mas na vida real, só hoje”, escreveu um internauta. “Já assistiram o filme Corra?”, disse outro. “Pelé e Xuxa. Aulas”, comentou o jogador Lucas Lorran. “O cheiro da We Pink encantou o homem mesmo”, disse uma quarta pessoa. “Nosso menino caiu no conto errado. Não acredito”, escreveu um fã do atleta.

Veja o post: