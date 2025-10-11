11/10/2025
Namoro discreto: MC Cabelinho se declara e conta por que evita exposição

Escrito por Portal Leo Dias
MC Cabelinho abriu o coração em post nas redes sociais, neste sábado (11/10), e se declarou à sua namorada, Giovanna Mendes, em seu aniversário. Em meio a diversas fotos do casal, o cantor revelou o motivo pelo qual preferem manter o relacionamento longe das câmeras e dos holofotes.

“Escolhemos ser um casal discreto, mas hoje não teve jeito, amor. É teu aniversário e te desejo saúde, caminhos abertos e que você continue com essa determinação para realizar seus sonhos. Feliz demais em dividir esta vida com você!”, escreveu Cabelinho na publicação.

Veja as fotos

Reprodução Instagram @mccabelinho
Reprodução Instagram @mccabelinho
Reprodução: Instagram @mccabelinho
MC CabelinhoReprodução: Instagram @mccabelinho
Reprodução
MC Cabelinho posta foto com loira misteriosaReprodução

Ao contrário de Victor Hugo Oliveira do Nascimento, que reúne mais de 13 milhões de seguidores no Instagram, Giovanna Mendes prefere manter a discrição. Com perfis privados no Instagram e no TikTok, onde acumula pouco mais de 3,6 mil seguidores, ela evita a exposição. O cantor tornou o relacionamento público em dezembro de 2024.

Apesar de publicar pouco sobre a amada, para celebrar o aniversário dela, Cabelinho dividiu uma sequência de fotos amorosas e vídeos divertidos que mostram momentos espontâneos do casal.

