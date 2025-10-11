Namoro discreto: MC Cabelinho se declara e conta por que evita exposição

MC Cabelinho abriu o coração em post nas redes sociais, neste sábado (11/10), e se declarou à sua namorada, Giovanna Mendes, em seu aniversário. Em meio a diversas fotos do casal, o cantor revelou o motivo pelo qual preferem manter o relacionamento longe das câmeras e dos holofotes.

“Escolhemos ser um casal discreto, mas hoje não teve jeito, amor. É teu aniversário e te desejo saúde, caminhos abertos e que você continue com essa determinação para realizar seus sonhos. Feliz demais em dividir esta vida com você!”, escreveu Cabelinho na publicação.

