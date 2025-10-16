Não aliviou! Diniz empurra jogadores do Vasco para separar briga após jogo com Fortaleza

Uma confusão generalizada foi formada no pós-jogo entre Fortaleza e Vasco pelo Brasileirão, realizado nesta quinta-feira (15/10). O time carioca venceu o cearense por 2 a 0, mas a partida acabou com uma grande briga protagonizada pelas equipes. Fernando Diniz, comandante do Vasco, não aliviou para seus jogadores e viralizou nas redes sociais ao surgir empurrando os próprios atletas para tentar conter o desentendimento.

Nos comentários de uma página do Instagram, internautas reagiram a atitude do professor do time carioca: “Qualquer dia esse cara vai enfartar no campo”, disse um. “Achei que ele ia bater no próprio time”, brincou outro. “Diniz estava ligadão, não quer perder jogadores para clássico”, defendeu o terceiro. “Um ótimo treinador”, opinou outro.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução Reprodução Fernando Diniz não teve uma boa temporada com o Cruzeiro (Getty Images Sports) Fernando Diniz em desabafo após anúncio de demissão (Reprodução) Diniz empurra jogadores do Vasco para separar briga Reprodução/Instagram @tntsportsbr Voltar

Próximo

O Vasco venceu o Fortaleza na Arena Castelão, pela 28ª rodada do Brasileirão. Rayan e David foram os responsáveis pelos gols do Vasco. O primeiro gol, de Rayan, foi nos acréscimos do 1º tempo, cinco minutos após o cruz-maltino ficar com um jogador a menos com a expulsão de Hugo Moura.

Na reta final da partida, David, ex-Fortaleza, ampliou a vantagem em um contra-ataque fatal do Vasco. Com a vitória, o Vasco chega a 36 pontos e sobe para a 9ª posição. O Fortaleza segue com 24 pontos, na 18ª colocação.

O Vasco não vencia o Fortaleza em solo cearense há 22 anos. A última vitória vascaína na casa do Leão do Pici foi na 15ª rodada do Brasileirão de 2003, por 1 a 0, com gol de Marcelinho Carioca.