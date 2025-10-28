28/10/2025
“Não consegui tirar”: homem dá entrada em UPA após introduzir cenoura no ânus

Um caso inusitado chamou a atenção nas redes sociais nesta quarta-feira (30), envolvendo um paciente que procurou atendimento médico após relatar fortes dores abdominais.

O homem, que não teve sua identidade divulgada, dirigiu-se a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em estado de grande aflição/Foto: Cedida

O episódio ocorreu no município de Dom Eliseu, no sudeste do Pará. O homem, que não teve sua identidade divulgada, dirigiu-se a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em estado de grande aflição. Aos profissionais de plantão, contou ter introduzido um objeto no ânus e que não conseguia retirá-lo por conta própria.

Após exames e avaliação médica, foi constatado que se tratava de uma cenoura alojada no reto. A equipa realizou o procedimento de remoção do vegetal com sucesso, sem complicações adicionais.

O paciente permaneceu sob observação por algum tempo, recebeu os cuidados necessários e, em seguida, teve alta. O caso ganhou ampla repercussão na internet, gerando diversas reações e comentários.

