“Não é momento de sair de casa”, alerta Ludmilla aos fãs do Rio

Ludmilla usou suas redes sociais nessa terça-feira (28/10) para fazer um alerta aos fãs cariocas.

Em meio a uma megaoperação policial contra a facção criminosa Comando Vermelho (CV), que deixou 64 mortos no Rio de Janeiro, a cantora pediu que seus seguidores se mantenham seguros e evitem sair de casa neste momento delicado.

O recado de Ludmilla

“Galera do Rio de Janeiro! Se protejam, fiquem em lugar seguro. Não é momento de sair de casa. Se você, por algum motivo, teve ou tem que sair por causa do trabalho, tenha cautela e se mantenha informado através dos canais oficiais. Se cuidem, amo vcs!”, escreveu Ludmilla.

A operação policial, realizada na manhã desta terça-feira, mobilizou cerca de 2,5 mil agentes nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte da cidade. Entre os mortos, estão quatro profissionais de segurança — dois civis e dois militares.

Os criminosos reagiram com barricadas, drones, explosivos e troca de tiros, gerando intenso confronto com a polícia. Até o momento, foram registradas 81 prisões e apreendidos pelo menos 75 fuzis, configurando a ação como a mais letal já realizada no estado.

A intervenção também provocou reflexos no trânsito e no transporte público. Algumas vias do Rio ficaram interditadas e linhas de ônibus suspenderam o funcionamento, causando um verdadeiro caos para quem tentava voltar para casa.

Autoridades reforçaram a presença policial na região e alertaram a população para evitar trajetos próximos às áreas de confronto.

Galera do Rio de Janeiro! Se protejam, fiquem em lugar seguro. Não é momento de sair de casa. Se você por algum motivo teve ou tem que sair por causa do trabalho, tenha cautela e se mantenha informado através dos canais oficiais. Se cuidem, amo vcs! ❤

— LUDMILLA (@Ludmilla) October 28, 2025

