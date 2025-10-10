10/10/2025
“Não é só minha língua que é inesquecível”, diz Lucas sobre Jojo

Escrito por Metrópoles
Lucas Souza resolveu se manifestar nas redes sociais nesta sexta-feira (10/10) após ser ironizado por Jojo Todynho.

Tudo começou quando a influenciadora publicou em seu perfil no Instagram uma foto ao lado do namorado, Thiago Gonçalves.

Nos comentários do post, um fã brincou: “Até gangrenar”. Jojo respondeu: “Quem sabe fazer seu dever, não gangrena. O polícia tem a senha”, fazendo referência ao namorado, que é policial militar.

Leia também

Entenda

Para quem não se lembra, durante o término conturbado do relacionamento entre Lucas e Jojo, a cantora fez lives nas quais detonou o influenciador, afirmando de forma irônica que o deixava praticando sexo oral nela “até a língua gangrenar”.

A expressão acabou virando meme nas redes sociais.

Lucas Souza respondeu

Após a viralização da declaração recente de Jojo, Lucas resolveu se pronunciar: “Jojo, tudo de bom nesse seu relacionamento! Que Deus abençoe vocês e que você seja muito feliz!”, começou ele.

Em seguida, acrescentou: “Ele realmente não vai precisar entender as limitações de se relacionar com uma pessoa de quase 200 kg (o que, pra mim, nunca foi um problema), mas nem por isso eu sairia expondo tudo nas redes sociais. E vamos combinar, não é só a minha língua que é inesquecível, né? Já se passaram 4 anos”, debochou.

