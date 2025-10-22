Não é só no Brasil! Reino Unido amplia alerta de bebidas com metanol em 8 países

22/10/2025
A preocupação com o consumo de álcool adulterado, que pode conter a substância altamente tóxica metanol, está ganhando alcance global. O Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido expandiu sua lista de alerta, adicionando oito novos países às orientações de viagem que avisam sobre o risco de intoxicação.

Segundo informações da BBC, Equador, Japão e Quênia foram incluídos na nova recomendação, que já cobria destinos populares entre turistas, como Tailândia, Laos, Vietnã, Camboja, Indonésia, Turquia, Costa Rica e Fiji. A medida visa proteger viajantes britânicos, especialmente após incidentes trágicos, como a morte de seis turistas no Laos em 2024.

Divulgação: Governo do Estado de São Paulo
Ampolas com líquidos com suspeita de metanolDivulgação: Governo do Estado de São Paulo
Reprodução/Canva
A substância estaria sendo utilizada na produção de bebidas falsificadasReprodução/Canva
Reprodução Instagram Sociedade Brasileira Lentes de Contato, Córnea e Refratometria e abrahao.com.br/Montagem
Alerta devido à metanol em bebidas alcoólicasReprodução Instagram Sociedade Brasileira Lentes de Contato, Córnea e Refratometria e abrahao.com.br/Montagem
Divulgação: Fiocruz Imagens
Intoxicação por metanol ascende alerta em São PauloDivulgação: Fiocruz Imagens
Foto: José Cruz/ABr
Intoxicação por metanol ascende alerta em São PauloFoto: José Cruz/ABr
Divulgação: Biodiesel Brasil
Intoxicação por metanol ascende alerta em São PauloDivulgação: Biodiesel Brasil

O metanol é um produto químico de uso industrial e, ao ser ingerido, pode ser fatal ou causar sequelas permanentes, como a cegueira. Apesar de o alerta internacional focar em turistas, o Brasil também enfrenta uma grave crise de saúde pública relacionada à contaminação por metanol em bebidas alcoólicas clandestinas.

Desde o fim de setembro, o Ministério da Saúde monitora um surto de intoxicações que resultou em dezenas de casos confirmados e várias mortes no país. O surto atingiu diversos estados, sendo São Paulo o epicentro, com a maior concentração de casos e óbitos.

Paraná, Pernambuco e Rio Grande do Sul também registraram ocorrências confirmadas, enquanto autoridades federais e estaduais investigam outros casos suspeitos em diferentes unidades da federação.

