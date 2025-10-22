Não é só no Brasil! Reino Unido amplia alerta de bebidas com metanol em 8 países

A preocupação com o consumo de álcool adulterado, que pode conter a substância altamente tóxica metanol, está ganhando alcance global. O Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido expandiu sua lista de alerta, adicionando oito novos países às orientações de viagem que avisam sobre o risco de intoxicação.

Segundo informações da BBC, Equador, Japão e Quênia foram incluídos na nova recomendação, que já cobria destinos populares entre turistas, como Tailândia, Laos, Vietnã, Camboja, Indonésia, Turquia, Costa Rica e Fiji. A medida visa proteger viajantes britânicos, especialmente após incidentes trágicos, como a morte de seis turistas no Laos em 2024.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Ampolas com líquidos com suspeita de metanol Divulgação: Governo do Estado de São Paulo A substância estaria sendo utilizada na produção de bebidas falsificadas Reprodução/Canva Alerta devido à metanol em bebidas alcoólicas Reprodução Instagram Sociedade Brasileira Lentes de Contato, Córnea e Refratometria e abrahao.com.br/Montagem

Intoxicação por metanol ascende alerta em São Paulo Divulgação: Fiocruz Imagens Intoxicação por metanol ascende alerta em São Paulo Foto: José Cruz/ABr Intoxicação por metanol ascende alerta em São Paulo Divulgação: Biodiesel Brasil Voltar

O metanol é um produto químico de uso industrial e, ao ser ingerido, pode ser fatal ou causar sequelas permanentes, como a cegueira. Apesar de o alerta internacional focar em turistas, o Brasil também enfrenta uma grave crise de saúde pública relacionada à contaminação por metanol em bebidas alcoólicas clandestinas.

Desde o fim de setembro, o Ministério da Saúde monitora um surto de intoxicações que resultou em dezenas de casos confirmados e várias mortes no país. O surto atingiu diversos estados, sendo São Paulo o epicentro, com a maior concentração de casos e óbitos.

Paraná, Pernambuco e Rio Grande do Sul também registraram ocorrências confirmadas, enquanto autoridades federais e estaduais investigam outros casos suspeitos em diferentes unidades da federação.