“Não entendi nada”, diz Alexandre Nero sobre mudanças em Vale Tudo

O ator Alexandre Nero, que viveu o personagem Marco Aurélio no remake da novela Vale Tudo, da TV Globo, abriu o coração e falou da sua reação ao ver as mudanças propostas pela autora Manuela Dias. Responsável por dar um tiro em Odete Roitman (Débora Bloch), o empresário caiu nas graças do público, apesar de cometer vários crimes durante a trama.

Mudanças

O artista participou nesta terça-feira (28/10) do programa Sem Censura, da TV Brasil, e falou da mudança no personagem na comparação com a trama original, de 1988. Na época, Marco Aurélio foi interpretado por Reginaldo Faria. Alexandre Nero disse que se preparou para viver um vilão clássico, mas se surpreendeu ao falar com a autora da nova versão.

“Eu conhecia [a novela antiga] de ouvir falar e eu falei ‘Ótimo, vou vir de vilão pra quebrar tudo’. Mas aí, quando eu encontrei a Manuela Dias, autora da novela, ela falou assim: ‘Tá preparado pra ser amado pelo Brasil?’. Eu falei ‘Não, tô preparado pra ser odiado’. Aí eu não entendi nada”, afirmou.

“Foi divertido, foi engraçado” Alexandre Nero comenta como foi dar vida a Marco Aurélio, o icônico vilão da novela “Vale Tudo” #SemCensura40anos pic.twitter.com/6knWBlnmsN — TV Brasil (@TVBrasil) October 28, 2025

Na sequência, ele ressaltou que entendeu que o vilão teria, na verdade, uma veia cômica. “Quando eu comecei a ler [o roteiro], eu comecei a entender. Ela estava puxando mais para o humor. E aí quando foi pro ar que eu entendi mais ainda. Aí eu entendi mais a novela. Eu tentei fazer na maior verdade possível, mas não adianta. Quando o texto é divertido, todo mundo em volta é divertido, é isso. Foi engraçado.”

Marco Aurélio (Alexandre Nero) em Vale Tudo

Marco Aurelio (Alexandre Nero) em Vale Tudo

Alexandre Nero fala sobre Vale Tudo no Mais Você

Odete Roitman (Debora Bloch) foi vítima de um atentado em Vale Tudo

Odete Roitman (Débora Bloch) em Vale Tudo

A atriz Taís Araújo

Odete Roitman (Debora Bloch) em Vale Tudo, da TV Globo

“Eu matei”

Na nova versão de Vale Tudo, apesar de levar um tiro de Marco Aurélio e ser declarada morta, a vilã Odete Roitman reapareceu viva no final do folhetim após ser ajudada por Freitas (Luis Lobianco), ex-braço direito do próprio empresário.

Após a exibição do último episódio da novela, Alexandre Nero falou sobre o fim da trama, que surpreendeu muitos telespectadores. “É o sucesso de Vale Tudo, né? Nunca vi isso!”, disse. Ele brincou e disse que Odete não “ressuscitou”. “Estou comemorando que matei a Odete. Odete morreu, gente. Não ressuscitou não. Jamais. É a alma dela.”