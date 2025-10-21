“Não estamos no momento”, diz Xabi Alonso sobre minutagem de Endrick

O brasileiro Endrick vive um momento complicado no Real Madrid. O jogador ainda não estreou na temporada. Em coletiva concedida nesta terça-feira (21/10), antes do confronto da Champions League contra a Juventus, o técnico Xabi Alonso comentou sobre a forma como o atacante vem sendo integrado ao time, destacando que a minutagem será gradual.

“Não estamos nesse momento ainda. A concorrência nas posições de ataque é intensa. Ele precisa estar preparado para o momento certo e para o contexto de cada jogo. Tanto ele quanto Gonzalo ou Brahim vão ter oportunidades, porque temos muitos jogos pela frente. Isso é futebol de elite, e precisamos de muitos jogadores de qualidade”, afirmou.

Alonso também comentou sobre a importância do trabalho diário e da evolução dos atletas.

“Meu trabalho é acompanhá-los e ajudá-los nesse processo. Em dois meses já veremos a evolução de muitos. No médio e longo prazo, veremos até onde podem chegar, mas aqui queremos competir agora. A ideia é criar um ambiente no qual todos possam se desenvolver sem pressionar demais os jogadores, garantindo que estejam prontos quando a hora certa chegar”, afirmou o treinador espanhol.

Endrick, que se destacou no Palmeiras antes de se transferir para o Real Madrid, disputou 37 partidas na temporada 2024/25 pelo clube espanhol, somando 847 minutos em campo. Durante esse período, o atacante marcou sete gols e deu uma assistência.

A maior parte de suas atuações foi como substituto, entrando em 19 partidas durante o decorrer dos jogos, enquanto foi titular em apenas 3 oportunidades na La Liga. Ele também teve participações importantes na Champions e na Copa do Rei, mostrando seu potencial mesmo com o tempo limitado de jogo.

A situação do brasileiro nesta temporada, no entanto, é diferente. O atacante chegou a realizar aquecimentos à beira do campo, mas até o momento não estreou, permanecendo sem atuar um único minuto. Essa cautela é parcialmente explicada pelo histórico recente de lesão do jogador: ele não disputa uma partida desde 18 de maio, quando sofreu uma lesão no músculo da coxa direita.

Apesar de já ter se recuperado em setembro, o clube optou por manter a paciência na hora de reintegrá-lo aos jogos oficiais. Além de falar sobre Endrick, Xabi Alonso também projetou o duelo contra a Juventus nessa quarta-feira (22/10), adversário que, segundo ele, exige atenção máxima.

“Taticamente, é uma equipe muito rica. Eles mudam constantemente as posições, fazem rotações entre zagueiros e alas com os pontas. Se você não estiver bem ajustado quando não tem a bola, eles encontram o jogador livre e conseguem desequilibrar. Amanhã precisamos estar muito bem, dar ritmo à bola, buscar as viradas de jogo e ser verticais. Temos que trabalhar o jogo para levá-lo para onde queremos”, analisou o treinador.