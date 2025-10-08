“Não existe alegria maior”: Péricles anuncia que será avô pela primeira vez

O cantor Péricles pegou os fãs de surpresa nesta terça-feira (7/10) ao anunciar que será avô pela primeira vez. O filho mais velho do pagodeiro, Lucas Morato, está à espera do primeiro filho com a esposa, Sarah Vandekolken.
“Deus me deu mais um presente que mal cabe no peito de tanta emoção! Hoje eu venho compartilhar com vocês uma das notícias mais lindas da minha vida: meu filho Lucas e minha nora Sarah vão ser papais!”, iniciou o cantor. “E eu vou ser vovô pela primeira vez! Só de escrever isso já me dá um nó na garganta, porque não existe alegria maior do que ver a nossa família crescendo, recebendo uma nova vida que chega para transformar tudo em ainda mais amor”, escreveu Péricles.
O cantor é pai de Lucas, de 31 anos, e de Maria Helena, de 5, que já celebra a futura novidade com o título de “titia”.
Casado com Lidiane Faria, Péricles destacou a alegria compartilhada em casa: “A Lidiane está com o coração em festa, pronta para ser a ‘vovó torta’ mais amorosa, a nossa Maria Helena já vibra em ser a tia mais coruja do mundo, e minha mãe, dona Célia, terá a bênção de ver nascer mais um bisneto(a). É uma felicidade que atravessa gerações e mostra o quanto a família é o maior presente que Deus nos dá. Porque no fim, o que realmente importa é o amor que une todos nós.”
“Esse bebê já vem rodeado de carinho, de amor, de música, de fé e de sorrisos. Já vem trazendo esperança, união e a certeza de que a vida sempre se renova do jeito mais lindo. Que venha cheio (a) de saúde, iluminando ainda mais a nossa história“, finalizou o cantor.
A notícia da chegada do novo integrante da família foi anunciada cerca de um mês após a morte de Meire Morato, mãe de Lucas e ex-esposa de Péricles. Ela morreu em 9 de setembro, aos 56 anos, após dias internada. A família não anunciou a causa da morte. Ela e o pagodeiro foram casados por 25 anos.