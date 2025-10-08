08/10/2025
Universo POP
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.

“Não existe alegria maior”: Péricles anuncia que será avô pela primeira vez

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
“nao-existe-alegria-maior”:-pericles-anuncia-que-sera-avo-pela-primeira-vez

O cantor Péricles pegou os fãs de surpresa nesta terça-feira (7/10) ao anunciar que será avô pela primeira vez. O filho mais velho do pagodeiro, Lucas Morato, está à espera do primeiro filho com a esposa, Sarah Vandekolken.

“Deus me deu mais um presente que mal cabe no peito de tanta emoção! Hoje eu venho compartilhar com vocês uma das notícias mais lindas da minha vida: meu filho Lucas e minha nora Sarah vão ser papais!”, iniciou o cantor. “E eu vou ser vovô pela primeira vez! Só de escrever isso já me dá um nó na garganta, porque não existe alegria maior do que ver a nossa família crescendo, recebendo uma nova vida que chega para transformar tudo em ainda mais amor”, escreveu Péricles.

O cantor é pai de Lucas, de 31 anos, e de Maria Helena, de 5, que já celebra a futura novidade com o título de “titia”.

Leia Também

Veja as fotos

LeoDias TV
Cantor Péricles revela razão do emagrecimentoLeoDias TV
Divulgação: Assessoria do cantor
Péricles envia homenagem em vídeo à Arlindo CruzDivulgação: Assessoria do cantor
Divulgação/Juliana Coutinho/Multishow/
Tatá Werneck, Péricles e Xande de Pilares na nova temporada do “Lady Night”Divulgação/Juliana Coutinho/Multishow/

Casado com Lidiane Faria, Péricles destacou a alegria compartilhada em casa: “A Lidiane está com o coração em festa, pronta para ser a ‘vovó torta’ mais amorosa, a nossa Maria Helena já vibra em ser a tia mais coruja do mundo, e minha mãe, dona Célia, terá a bênção de ver nascer mais um bisneto(a). É uma felicidade que atravessa gerações e mostra o quanto a família é o maior presente que Deus nos dá. Porque no fim, o que realmente importa é o amor que une todos nós.”

Esse bebê já vem rodeado de carinho, de amor, de música, de fé e de sorrisos. Já vem trazendo esperança, união e a certeza de que a vida sempre se renova do jeito mais lindo. Que venha cheio (a) de saúde, iluminando ainda mais a nossa história“, finalizou o cantor.

A notícia da chegada do novo integrante da família foi anunciada cerca de um mês após a morte de Meire Morato, mãe de Lucas e ex-esposa de Péricles. Ela morreu em 9 de setembro, aos 56 anos, após dias internada. A família não anunciou a causa da morte. Ela e o pagodeiro foram casados por 25 anos.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost