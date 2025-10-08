“Não existe alegria maior”: Péricles anuncia que será avô pela primeira vez

O cantor Péricles pegou os fãs de surpresa nesta terça-feira (7/10) ao anunciar que será avô pela primeira vez. O filho mais velho do pagodeiro, Lucas Morato, está à espera do primeiro filho com a esposa, Sarah Vandekolken.

“Deus me deu mais um presente que mal cabe no peito de tanta emoção! Hoje eu venho compartilhar com vocês uma das notícias mais lindas da minha vida: meu filho Lucas e minha nora Sarah vão ser papais!”, iniciou o cantor. “E eu vou ser vovô pela primeira vez! Só de escrever isso já me dá um nó na garganta, porque não existe alegria maior do que ver a nossa família crescendo, recebendo uma nova vida que chega para transformar tudo em ainda mais amor”, escreveu Péricles.

O cantor é pai de Lucas, de 31 anos, e de Maria Helena, de 5, que já celebra a futura novidade com o título de “titia”.

